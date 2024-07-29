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Vodafone Україна затвердила рішення щодо гендиректора: хто ним став

29.07.2024 11:00
Дарія Шуть
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Ольга Устинова продовжить обіймати посаду генеральної директорки Vodafone Україна наступні два роки

Vodafone Україна

Фото: freepik.com

Оператор мобільного зв’язку «Vodafone Україна» переобрав на посаду генеральної директорки Ольгу Устинову. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Так, контракт з Устиновою було продовжено ще на два роки — до 31 грудня 2026 року.

Загалом Устинова обіймає посаду гендиректорки Vodafone Україна з 1 січня 2016 року. Тобто по закінченню наступного терміну вона керуватиме компанією вже 10 років.

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Нагадаємо, що Vodafone продала пакет акцій Vantage Towers, щоб погасити борги. Vodafone Group Plc продала ще 10% акцій Vantage Towers вартістю 1,3 млрд євро ($1,4 млрд), оскільки британська телекомунікаційна компанія прагне зменшити свій борг. Продаж є частиною угоди, оголошеної в листопаді 2022 року, коли Vodafone погодився продати частку в своїй німецькій компанії з виробництва вишок за 32 євро за акцію компаніям KKR & Co. і Global Infrastructure Partners.

Раніше ми писали, скільки заробили Київстар, lifecell та Vodafone з одного клієнта у 2024 році. Трійка найбільших мобільних операторів України — Київстар, Vodafone та lifecell — з початку 2024 року втрачають маржинальність, але водночас нарощують інвестиції у власні мережі.

Крім того, Vodafone тестує власну модель ШІ. Компанія розробила власну ШІ-модель, яка працюватиме як супервізор у контакт-центрах, фактично виконуючи роль помічника оператора.

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Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніVodafone
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