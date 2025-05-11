Чому у Біткоїна два тикери

Біткоїн (Bitcoin) — це перша децентралізована криптовалюта у світі, створена у 2008 році розробником під псевдонімом Сатоші Накамото. Вона відома під біржовим символом BTC, який став фактичним стандартом у криптоспільноті. Проте є ще один тикер — XBT, який також використовується для позначення Біткоїна. Розбираємося чому так сталося?

На відміну від традиційних валют, тикер криптовалюти не закріплюється за нею офіційно. BTC став загальновживаним символом завдяки популярності, а не через формалізований процес реєстрації. Але згодом постало питання відповідності міжнародним стандартам — зокрема, ISO 4217. Ця система кодування валют встановлює, що перші дві літери тикера повинні відповідати коду країни (наприклад, USD для США, GBP для Великої Британії). Оскільки Bitcoin не належить жодній країні, BTC не відповідає ISO — ще й тому, що поєднання BT збігається з кодом Бутану.

Щоб вирішити цю невідповідність, у 2013 році було запропоновано альтернативний тикер — XBT. Літера X у кодах ISO використовується для наднаціональних активів: XAU для золота, XAG для срібла, XPT для платини. За аналогією, XBT став міжнародним позначенням Біткоїна.

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Проте XBT і досі викликає плутанину. По-перше, більшість інвесторів звикли до BTC. По-друге, існує багато інших криптовалют із тикерами, що починаються на X: XRP (Ripple), XLM (Stellar), XMR (Monero), XTZ (Tezos). А ще є численні форки самого Біткоїна з подібними назвами: BCH (Bitcoin Cash), BTG (Bitcoin Gold), BTD (Bitcoin Diamond).

Різні платформи використовують різні позначення. Так, Binance, Coinbase і CoinMarketCap застосовують BTC, тоді як BitMEX — XBT. Kraken раніше також використовував XBT, але згодом перейшов на BTC для спотових торгів, залишивши XBT лише для ф’ючерсів.

Втім, жодної технічної або функціональної різниці між BTC та XBT немає. Це два різні тикери однієї і тієї ж криптовалюти. BTC — неофіційне, але найпоширеніше позначення, а XBT — більш формалізоване, відповідне міжнародним стандартам.

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Джерело: LiteFinance.