close-btn
PaySpaceMagazine

Чому у Біткоїна два тикери

11.05.2025 13:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Біткоїн (Bitcoin) — це перша децентралізована криптовалюта у світі, створена у 2008 році розробником під псевдонімом Сатоші Накамото. Вона відома під біржовим символом BTC, який став фактичним стандартом у криптоспільноті. Проте є ще один тикер — XBT, який також використовується для позначення Біткоїна. Розбираємося чому так сталося?

Чому у Біткоїна два тикери

Чому у Біткоїна два тикери Фото: pixabay.com

На відміну від традиційних валют, тикер криптовалюти не закріплюється за нею офіційно. BTC став загальновживаним символом завдяки популярності, а не через формалізований процес реєстрації. Але згодом постало питання відповідності міжнародним стандартам — зокрема, ISO 4217. Ця система кодування валют встановлює, що перші дві літери тикера повинні відповідати коду країни (наприклад, USD для США, GBP для Великої Британії). Оскільки Bitcoin не належить жодній країні, BTC не відповідає ISO — ще й тому, що поєднання BT збігається з кодом Бутану.

Щоб вирішити цю невідповідність, у 2013 році було запропоновано альтернативний тикер — XBT. Літера X у кодах ISO використовується для наднаціональних активів: XAU для золота, XAG для срібла, XPT для платини. За аналогією, XBT став міжнародним позначенням Біткоїна.

Цікаве по темі: Кійосакі розповів, чому Біткоїн краще за золото

Проте XBT і досі викликає плутанину. По-перше, більшість інвесторів звикли до BTC. По-друге, існує багато інших криптовалют із тикерами, що починаються на X: XRP (Ripple), XLM (Stellar), XMR (Monero), XTZ (Tezos). А ще є численні форки самого Біткоїна з подібними назвами: BCH (Bitcoin Cash), BTG (Bitcoin Gold), BTD (Bitcoin Diamond).

Різні платформи використовують різні позначення. Так, Binance, Coinbase і CoinMarketCap застосовують BTC, тоді як BitMEX — XBT. Kraken раніше також використовував XBT, але згодом перейшов на BTC для спотових торгів, залишивши XBT лише для ф’ючерсів.

Втім, жодної технічної або функціональної різниці між BTC та XBT немає. Це два різні тикери однієї і тієї ж криптовалюти. BTC — неофіційне, але найпоширеніше позначення, а XBT — більш формалізоване, відповідне міжнародним стандартам.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Що може зупинити зростання Біткоїна у 2025

Якою буде ціна Біткоїна, якщо золото досягне $5000

4 поради від «Багатого тата» для інвесторів у Біткоїн у 2025 році

Джерело: LiteFinance.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Скільки втратять шорт-селлери, якщо Біткоїн досягне $110 000 10.05.2025

Скільки втратять шорт-селлери, якщо Біткоїн досягне $110 000
Ціна Біткоїна перевищила $104 000 — що далі 09.05.2025

Ціна Біткоїна перевищила $104 000 — що далі
Біткоїн готується до злету, наблизившись до $100 000 08.05.2025

Біткоїн готується до злету, наблизившись до $100 000
Кійосакі розповів, чому Біткоїн краще за золото 08.05.2025

Кійосакі розповів, чому Біткоїн краще за золото
Біткоїн перевищив позначку $97,5 тис.: причини 07.05.2025

Біткоїн перевищив позначку $97,5 тис.: причини
Якою буде ціна Біткоїна, якщо золото досягне $5000 06.05.2025

Якою буде ціна Біткоїна, якщо золото досягне $5000
Вибір редакції
Всі
Де нерухомість приносить дохід: найкращі країни для інвестування у 2025 та поради експерта
ТОП статей 08.05.2025

Де нерухомість приносить дохід: найкращі країни для інвестування у 2025 та поради експерта

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2025 — аналітика
ТОП статей 02.05.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  13:00

Чому у Біткоїна два тикери

 Сьогодні  10:00

НБУ може оновити правила використання QR-кодів для кредитових переказів

 10.05.2025  13:00

Скільки втратять шорт-селлери, якщо Біткоїн досягне $110 000

 10.05.2025  11:30

Українські стартапи можуть отримати до €600 000 інвестицій на Latitude59

 10.05.2025  10:00

Міжнародні резерви України зросли на 10% — НБУ

 09.05.2025  19:10

Як змінився ринок фінансових послуг України у квітні 2025 — НБУ

 09.05.2025  17:40

Перекази понад 2000 грн — під прицілом податкової: що слід знати

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber