close-btn
PaySpaceMagazine

XRP втратив майже $11 млрд за тиждень: що далі

18.06.2025 16:50
Микола Деркач
Читати росiйською

Лише за один тиждень ринкова капіталізація XRP впала з $136,73 млрд до $125,7 млрд, тобто знецінилася майже на $11 млрд

Аналітик розкритикував Ripple та її токен XRP

Аналітик розкритикував Ripple та її токен XRP Фото: pexels.com

Згідно з даними CoinMarketCap, монета наразі торгується на рівні $2,13, що на 7,9% нижче порівняно з минулим тижнем і на понад 7,3% — у місячному вимірі.

Особливо варто зазначити, що падіння триває вже другий день поспіль, поглиблюючи низхідний тренд, попри позитивні заголовки у ЗМІ.

Якщо розглядати детальніше, добові обсяги торгів обвалилися на 39%, знизившись до $3,21 млрд. Це сигналізує про втрату імпульсу та уникнення ризику як з боку роздрібних, так і інституційних трейдерів.

І це охолодження відбувається у доволі цікавий момент.

XRP

Фото: CoinMarketCap

Спотовий ETF на XRP

Раніше цього тижня компанія Purpose Investments отримала остаточне схвалення від канадських регуляторів на запуск першого спотового ETF на XRP. Торги стартують 18 червня на фондовій біржі Торонто під тікером XRPP.

Це важливий етап для XRP, адже він відкриває доступ до токена для канадських інвесторів через пенсійні рахунки та інституційні платформи в регульованому середовищі. І все ж ринок майже не відреагував.

Замість того, щоб зрости на тлі цієї новини, XRP продовжив падати. Така розбіжність може свідчити про те, що запуск ETF уже був закладений у ціну, або ж ширші настрої все ще залишаються під впливом юридичної невизначеності у США.

Читайте також: Скільки б ви отримали, якби інвестували $10 000 в XRP 3 роки тому

Справу Ripple проти SEC, завершення якої прогнозували у цьому кварталі, тепер відклали щонайменше до серпня 2025 року після того, як суддя Торрес погодила подовження термінів для подання остаточних документів. Хоча це дає Ripple більше часу, одночасно це й затягує період невизначеності, впродовж якого американські фінансові установи не наважуються масово впроваджувати XRP.

Саме цей юридичний вакуум може пояснити, чому навіть така знакова подія, як схвалення ETF у Північній Америці, не змогла активізувати ціну.

Утім, технічні індикатори вказують на потенціал для раптового руху. Як зазначалося у попередніх оглядах, на мапі ліквідацій XRP видно понад $500 млн шортових позицій із кредитним плечем у діапазоні від $2,20 до $2,40. Якщо бичачий імпульс повернеться і прорве цю зону, може запуститися масове коротке стискання (short squeeze).

А поки XRP залишається у мінусі. Юридичної визначеності ще довго не буде. А ажіотаж навколо ETF, принаймні у цьому циклі, не дає очікуваного зростання.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн здатен поглинути ринок держоблігацій США — CEO Bitwise

Фінансовий експерт назвав головну проблему крипторинку

Вузьке коло організацій зберігає до 30% біткоїнів: чому це небезпечно

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: АналітикаКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Невдовзі кожна фінтех-компанія запустить свій блокчейн — прогноз OP Labs 18.06.2025

Невдовзі кожна фінтех-компанія запустить свій блокчейн — прогноз OP Labs
JPMorgan запустить власний депозитний токен 18.06.2025

JPMorgan запустить власний депозитний токен
Скільки б ви отримали, якби інвестували $10 000 в XRP 3 роки тому 17.06.2025

Скільки б ви отримали, якби інвестували $10 000 в XRP 3 роки тому
3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня 16.06.2025

3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня
Біткоїн здатен поглинути ринок держоблігацій США — CEO Bitwise 16.06.2025

Біткоїн здатен поглинути ринок держоблігацій США — CEO Bitwise
Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів 16.06.2025

Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика
ТОП статей 18.06.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика

 Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів
ТОП статей 16.06.2025

Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів
Останні новини
Сьогодні  20:10

Яка галузь сплатила найбільше податків цього року

 Сьогодні  19:30

Невдовзі кожна фінтех-компанія запустить свій блокчейн — прогноз OP Labs

 Сьогодні  18:50

JPMorgan запустить власний депозитний токен

 Сьогодні  18:10

Скільки ПДВ відшкодувала держава платникам податків

 Сьогодні  17:30

Revolut запустить власного фінансового ШІ-помічника

 Сьогодні  16:50

XRP втратив майже $11 млрд за тиждень: що далі

 Сьогодні  16:10

Ощадбанк отримав €20 млн на кредитування бізнесу

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber