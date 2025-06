XRP втратив майже $11 млрд за тиждень: що далі

Лише за один тиждень ринкова капіталізація XRP впала з $136,73 млрд до $125,7 млрд, тобто знецінилася майже на $11 млрд

Згідно з даними CoinMarketCap, монета наразі торгується на рівні $2,13, що на 7,9% нижче порівняно з минулим тижнем і на понад 7,3% — у місячному вимірі.

Особливо варто зазначити, що падіння триває вже другий день поспіль, поглиблюючи низхідний тренд, попри позитивні заголовки у ЗМІ.

Якщо розглядати детальніше, добові обсяги торгів обвалилися на 39%, знизившись до $3,21 млрд. Це сигналізує про втрату імпульсу та уникнення ризику як з боку роздрібних, так і інституційних трейдерів.

І це охолодження відбувається у доволі цікавий момент.

Раніше цього тижня компанія Purpose Investments отримала остаточне схвалення від канадських регуляторів на запуск першого спотового ETF на XRP. Торги стартують 18 червня на фондовій біржі Торонто під тікером XRPP.

June 18th. TSX. Get ready.

Announcing the Purpose XRP ETF, offering regulated, direct exposure to spot #XRP, the native token powering fast, low-cost cross-border payments ⚡️

🔗 Fund page: https://t.co/CfCEdbOUEp

🔗 Press release: https://t.co/8v1FPkXSdU… pic.twitter.com/uzNgZyRpC3

— Purpose Investments (@PurposeInvest) June 16, 2025