XRP втратив майже $11 млрд за тиждень: що далі

Лише за один тиждень ринкова капіталізація XRP впала з $136,73 млрд до $125,7 млрд, тобто знецінилася майже на $11 млрд

Згідно з даними CoinMarketCap, монета наразі торгується на рівні $2,13, що на 7,9% нижче порівняно з минулим тижнем і на понад 7,3% — у місячному вимірі.

Особливо варто зазначити, що падіння триває вже другий день поспіль, поглиблюючи низхідний тренд, попри позитивні заголовки у ЗМІ.

Якщо розглядати детальніше, добові обсяги торгів обвалилися на 39%, знизившись до $3,21 млрд. Це сигналізує про втрату імпульсу та уникнення ризику як з боку роздрібних, так і інституційних трейдерів.

І це охолодження відбувається у доволі цікавий момент.

Спотовий ETF на XRP

Раніше цього тижня компанія Purpose Investments отримала остаточне схвалення від канадських регуляторів на запуск першого спотового ETF на XRP. Торги стартують 18 червня на фондовій біржі Торонто під тікером XRPP.

June 18th. TSX. Get ready. Announcing the Purpose XRP ETF, offering regulated, direct exposure to spot #XRP, the native token powering fast, low-cost cross-border payments ⚡️ 🔗 Fund page: https://t.co/CfCEdbOUEp

🔗 Press release: https://t.co/8v1FPkXSdU… pic.twitter.com/uzNgZyRpC3 — Purpose Investments (@PurposeInvest) June 16, 2025

Це важливий етап для XRP, адже він відкриває доступ до токена для канадських інвесторів через пенсійні рахунки та інституційні платформи в регульованому середовищі. І все ж ринок майже не відреагував.

Замість того, щоб зрости на тлі цієї новини, XRP продовжив падати. Така розбіжність може свідчити про те, що запуск ETF уже був закладений у ціну, або ж ширші настрої все ще залишаються під впливом юридичної невизначеності у США.

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Справу Ripple проти SEC, завершення якої прогнозували у цьому кварталі, тепер відклали щонайменше до серпня 2025 року після того, як суддя Торрес погодила подовження термінів для подання остаточних документів. Хоча це дає Ripple більше часу, одночасно це й затягує період невизначеності, впродовж якого американські фінансові установи не наважуються масово впроваджувати XRP.

Саме цей юридичний вакуум може пояснити, чому навіть така знакова подія, як схвалення ETF у Північній Америці, не змогла активізувати ціну.

Утім, технічні індикатори вказують на потенціал для раптового руху. Як зазначалося у попередніх оглядах, на мапі ліквідацій XRP видно понад $500 млн шортових позицій із кредитним плечем у діапазоні від $2,20 до $2,40. Якщо бичачий імпульс повернеться і прорве цю зону, може запуститися масове коротке стискання (short squeeze).

А поки XRP залишається у мінусі. Юридичної визначеності ще довго не буде. А ажіотаж навколо ETF, принаймні у цьому циклі, не дає очікуваного зростання.

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