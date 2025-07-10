Стейблкоїни знаходяться на порозі буму — CEO Ripple

Ринок стейблкоїнів потенційно може зрости майже у десять разів протягом кількох років — про це заявив генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус

Він підкреслив стрімкий розвиток цього сектору та зазначив, що багато хто очікує зростання сукупної капіталізації стейблкоїнів до $1–2 трильйонів, тоді як наразі вона становить приблизно $260 мільярдів.

За його словами, нинішні темпи зростання є «вражаючими». Водночас Гарлінгхаус пояснив, що Ripple не поспішала з випуском власного стейблкоїна, оскільки вже використовувала стейблкоїни в інституційних платіжних потоках задовго до запуску RLUSD — активу, забезпеченого доларом США.

BNY Mellon підтримає RLUSD від Ripple

Ці заяви пролунали на тлі оголошення про те, що Bank of New York Mellon тепер опікуватиметься зберіганням готівки в доларах США та державних облігацій, які забезпечують RLUSD.

Партнерство забезпечує RLUSD надійним банківським партнером на етапі масштабування. Як один із найбільших кастодіальних банків у США, BNY Mellon відповідатиме за збереження резервів і керування їх ліквідністю для кожного випущеного RLUSD. Завдання банку — гарантувати можливість обміну стейблкоїна на долар США у співвідношенні 1:1 згідно зі стандартами, аналогічними до правил ринку грошових фондів.

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Підтримка RLUSD з боку BNY Mellon відповідає поступовому розширенню банку в напрямі криптосервісів: ще 2021 року він створив підрозділ цифрових активів, а в 2022-му почав обслуговувати інституційних клієнтів із криптоактивами.

Стейблкоїн RLUSD, який запустили у грудні 2024 року на Ethereum та XRP Ledger, демонструє стрімке зростання на фоні $260-мільярдного ринку стейблкоїнів.

RLUSD створено з урахуванням майбутнього законопроєкту у США — GENIUS Act, який передбачає встановлення федеральних стандартів щодо прозорості резервів і забезпечення. Індустрія стейблкоїнів продовжує приваблювати великих гравців — зокрема Amazon і Walmart, а також провідні банки, які розглядають можливість входу в цей екосистемний сегмент.

Окрім прогнозу Ripple, в Standard Chartered очікують, що ринок стейблкоїнів досягне $2 трильйонів до 2028 року, а аналітики Bernstein прогнозують зростання обсягів емісії до $4 трильйонів у десятирічній перспективі.

Водночас у J.P. Morgan налаштовані скептично. Інвестбанк оцінив потенційне зростання лише до $500 мільярдів до 2028 року, вважаючи трильйонні очікування передчасними з огляду на відсутність широкого використання стейблкоїнів.

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Джерело: Crypto Potato.