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Paxos запускає новий стейблкоїн в ЄС

04.07.2025 19:10
Ольга Деркач
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Компанія з цифрових активів Paxos оголосила про запуск свого стейблкоїна Global Dollar (USDG) на території Європейського Союзу

Paxos запускає новий стейблкоїн в ЄС

Paxos запускає новий стейблкоїн в ЄС Фото: freepik.com

Як зазначають у Paxos, USDG повністю відповідає вимогам регламенту MiCA (Markets in Crypto-Assets), який регулює ринок криптоактивів у ЄС. Частина резервів стейблкоїна зберігається в європейських банках-партнерах.

Розповсюдження USDG забезпечують кілька платформ, зокрема Kraken, Gate, Coinmetro, SwissBorg, Zodia Custody та Orbital.

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«USDG — це повністю регульований глобальний стабількоїн, що відповідає вимогам MiCA і вже доступний у ЄС. Це свідчення нашого прагнення надавати цифрові активи під наглядом надійних регуляторів і з дотриманням найвищих стандартів захисту споживачів, — заявив Волтер Гессерт, керівник зі стратегії Paxos. — Ми раді співпрацювати з провідними гравцями на європейському ринку, щоб зробити цей високий стандарт дотримання вимог доступним для понад 450 мільйонів споживачів у Європейському Союзі».

Нагадаємо, що платіжний гігант Mastercard поглиблює партнерство з компанією Fiserv, Inc., щоб інтегрувати новий токен FIUSD у низку своїх продуктів і сервісів. Це сприятиме ширшому впровадженню стейблкоїнів та їхній практичній користі для клієнтів компаній у всьому світі.

Раніше ми писали, що компанія Visa оголосила про значний прогрес у впровадженні стейблкоїнів та розширення можливостей розрахунків ними в регіоні Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Африки (CEMEA), а також про стратегічне партнерство з Yellow Card, провідною фінтех-компанією Африки.

Крім того, компанія Coinbase Global Inc. запускає нову платформу, яка має зробити стейблкоїни популярним платіжним засобом для онлайн-транзакцій. Це може стати суттєвим кроком до масового впровадження криптовалют, прив’язаних до курсу долара США.

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Джерело: Finextra.

Рубрики: ЄвросоюзКриптовалютиСвітНовини
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