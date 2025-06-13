Shopify прийматиме оплату в стейблкоїнах USDC

Компанія Shopify почала впроваджувати нову функцію, яка дозволяє продавцям приймати стейблкоїн USDC у рамках звичних процесів оплати та обробки замовлень

Це нововведення спростить доступ підприємців до глобального ринку — тепер вони зможуть «продавати клієнтам з іншого боку світу так само легко, як і сусідам поруч», йдеться у блозі компанії.

Нову функцію Shopify розробила у партнерстві з Coinbase і Stripe. В її основі — мережа Base, створена Coinbase спеціально для грошових переказів.

Покупці можуть розраховуватись USDC через мережу Base, використовуючи сотні сумісних криптогаманців, а продавці можуть або отримувати кошти у своїй локальній валюті за замовчуванням, або ж за бажання — напряму у USDC на власний гаманець.

Незалежно від способу отримання коштів, комісія за міжнародні транзакції або конвертацію не стягуватиметься.

«Приймаючи стейблкоїни, продавці не просто додають новий спосіб оплати — вони відкриваються глобальним ринкам, залучають нових клієнтів і приєднуються до майбутнього безмежної та доступної торгівлі», — зазначає Shopify.

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Coinbase повідомила, що нова можливість стала доступною для обмеженого кола продавців уже з 12 червня, а до кінця року її планують масштабувати на магазини по всьому світу.

«Shopify обрала мережу Base для впровадження криптоплатежів, оскільки вона забезпечує швидкі, недорогі та безпечні транзакції по всьому світу», — заявили у компанії.

У Shopify додають, що це партнерство є важливим кроком до реалізації місії Base — залучити мільярд людей у Web3.

Stripe, своєю чергою, зазначила, що вже за кілька тижнів функція стане доступною для продавців Shopify у 34 країнах.

Компанія пояснила, що нова можливість працює завдяки платформі Stripe Connect, а розширена співпраця з Shopify дозволить «донести переваги стейблкоїнів до величезної кількості бізнесів одночасно».

«Тепер ці компанії зможуть виходити на нові ринки з меншими витратами — без потреби змінювати вже налагоджені бізнес-процеси», — зазначила Нітіка Бансал, керівниця напряму криптофінансів у Stripe.

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Джерело: PYMNTS.