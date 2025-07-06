Деякі стейблкоїни можуть дестабілізувати глобальну платіжну систему

Найбільша в Європі компанія з управління активами Amundi висловила занепокоєння тим, що бум стейблкоїнів, прив’язаних до долара, спричинений ухваленням у США закону GENIUS, може спричинити суттєві зрушення у грошових потоках і дестабілізувати світову платіжну систему

Минулого місяця Сенат США схвалив законопроєкт GENIUS Act, який передбачає створення нормативної бази для криптотокенів, прив’язаних до долара США. Очікується, що документ підтримає Палата представників, а президент Дональд Трамп його підпише. Це викликає занепокоєння інших країн через ризик так званої «доларизації» економік у разі активного попиту населення на такі активи.

Наразі 98% усіх стейблкоїнів прив’язані до долара, однак понад 80% транзакцій з ними здійснюються за межами США.

Міністр фінансів Італії Джанкарло Джорджетті ще у квітні попереджав, що політика США щодо стейблкоїнів є «ще небезпечнішою» загрозою для фінансової стабільності Європи, ніж торговельна війна, яку розв’язав Трамп. На його думку, доступ до доларів без необхідності відкривати рахунок у американському банку буде привабливим для мільйонів людей і може підірвати монетарний суверенітет країн.

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Банк міжнародних розрахунків також застерігав щодо ризиків, які несуть стейблкоїни, — зокрема, загрози монетарному суверенітету, нестачі прозорості та можливого відтоку капіталу з країн, що розвиваються.

Головний інвестиційний директор Amundi Венсан Мортьє, який керує активами на суму понад 2 трлн євро ($2,36 трлн), зазначив, що попри відсутність криптовалют у портфелі компанії, остаточної позиції щодо стейблкоїнів він ще не сформував. Водночас він визнає: масове впровадження таких активів може вплинути на фінансову стабільність.

Окрім ризику доларизації, Мортьє вказав на ще одну загрозу — стейблкоїни можуть перетворитися на своєрідні «псевдобанки», оскільки люди зберігатимуть там гроші з очікуванням, що зможуть вивести їх у будь-який момент. До того ж, їх дедалі частіше використовують як засіб розрахунку.

«Це потенційно може дестабілізувати глобальну платіжну систему, — заявив він. — Я не впевнений, що це хороша ідея».

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