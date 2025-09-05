2 крипти, якими не варто торгувати цими вихідними

Аналітики Finbold визначили дві криптовалюти, які перебувають у зоні перекупленості та яких трейдерам краще уникати цього вікенду

У міру наближення вихідних інвесторам, які стежать за ринком криптовалют, варто звернути увагу на кілька ключових індикаторів, що можуть допомогти у прийнятті торгових рішень.

Одним із найважливіших є Індекс відносної сили (RSI) — показник імпульсу, який вимірює нещодавні прибутки та втрати за шкалою від 0 до 100.

Наразі деякі активи подають сигнали тривоги, адже значення RSI вище 70 часто вказують на перекупленість і підвищений ризик корекції.

PAX Gold (PAXG)

PAX Gold (PAXG) — це криптовалюта, забезпечена фізичним золотом, створена для того, щоб дати інвесторам доступ до дорогоцінного металу без необхідності його зберігання.

На перший погляд її динаміка виглядає стабільною: токен торгується на рівні $3,58 тис., практично без змін за останні 24 години. Проте під цією спокійною поверхнею криється тривожний сигнал. RSI показує, що імпульс сильно зріс до 76,21 на 24-годинному таймфреймі.

Це свідчить про те, що попри відносно стабільну ціну, актив непомітно входить у зону перекупленості.

Redstone (RED)

Redstone (RED) — криптопроєкт, орієнтований на децентралізовані фінанси та масштабовані рішення для даних блокчейну, продемонстрував вибухове зростання.

Токен коштує $0,7, підскочивши на 66% за останні 24 години, що робить його одним із найсильніших гравців на ринку. Також сьогодні, 5 вересня, ціна у моменті досягла майже $0,79.

Але ралі виявляє ознаки виснаження. Показники RSI: 77,42 (12-годинний) та 75,92 (24-годинний).

Наразі аналітики стверджують, що рейдери почали фіксувати прибутки. Оскільки імпульс перегрітий, токен перебуває підвищеному ризику різкої корекції у найближчій перспективі.

За матеріалом finbold.com.