Фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Наразі криптовалютний ринок залишається відносно стабільним, але затримка звіту про інфляцію та очікування рішення ФРС можуть швидко змінити ситуацію

Роботу уряду США тимчасово призупинено через відсутність затвердженого бюджету, що обмежило доступ до економічних даних і ускладнило ухвалення рішень регуляторами.

Крипторинки консолідувалися протягом вихідних із невеликим зростанням основних активів, але без ознак нового бичачого імпульсу. Попри ситуацію у США, цього тижня очікується важливий звіт про інфляцію, відкладений ще з вересня. Це, ймовірно, останній великий набір економічних даних, який Федеральна резервна система отримає перед ухваленням рішення щодо процентної ставки наступного тижня.

Минулого тижня голова ФРС Джером Павелл заявив, що центральний банк, як і раніше, планує знизити короткострокові процентні ставки на своєму наступному засіданні пізніше цього місяця. Тим часом ринки уважно стежать за дедлайном 1 листопада, коли Дональд Трамп може запровадити 100% тариф на імпорт із Китаю, про що повідомляє The Kobeissi Letter.

Економічні події з 20 по 24 жовтня

У четвер буде оприлюднено дані про продажі житла на вторинному ринку, але вони не впливають на крипторинки. Основна подія тижня — публікація індексу споживчих цін (CPI) за вересень, запланована на п’ятницю, яку було відкладено через зупинку уряду.

Звіт CPI вийде лише за п’ять днів до засідання ФРС 29 жовтня і стане першим випадком із січня 2018 року, коли дані CPI оприлюднять у п’ятницю, зазначає The Kobeissi Letter. Міністерство праці США заявило, що жодних інших публікацій не буде відновлено чи підготовлено до завершення зупинки роботи уряду.

«Це відбувається у вирішальний момент для ФРС, коли вона обговорює, чи варто продовжувати зниження ставок.»

У п’ятницю також очікується вихід звіту про індекс ділової активності у сфері послуг (PMI) за жовтень і даних про споживчі настрої від Мічиганського університету.

Серед компаній «Великої сімки» Tesla планує оприлюднити фінансові результати в середу, а технологічні гіганти Intel і IBM також представлять свої звіти цього тижня.

