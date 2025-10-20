close-btn
Фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня

20.10.2025 14:50
Ольга Деркач

Наразі криптовалютний ринок залишається відносно стабільним, але затримка звіту про інфляцію та очікування рішення ФРС можуть швидко змінити ситуацію

Фото: freepik.com, pngwing.com

Роботу уряду США тимчасово призупинено через відсутність затвердженого бюджету, що обмежило доступ до економічних даних і ускладнило ухвалення рішень регуляторами.

Крипторинки консолідувалися протягом вихідних із невеликим зростанням основних активів, але без ознак нового бичачого імпульсу. Попри ситуацію у США, цього тижня очікується важливий звіт про інфляцію, відкладений ще з вересня. Це, ймовірно, останній великий набір економічних даних, який Федеральна резервна система отримає перед ухваленням рішення щодо процентної ставки наступного тижня.

Минулого тижня голова ФРС Джером Павелл заявив, що центральний банк, як і раніше, планує знизити короткострокові процентні ставки на своєму наступному засіданні пізніше цього місяця. Тим часом ринки уважно стежать за дедлайном 1 листопада, коли Дональд Трамп може запровадити 100% тариф на імпорт із Китаю, про що повідомляє The Kobeissi Letter.

Читайте також: Бичачий ринок продовжиться, незважаючи на падіння — аналітики

Економічні події з 20 по 24 жовтня

У четвер буде оприлюднено дані про продажі житла на вторинному ринку, але вони не впливають на крипторинки. Основна подія тижня — публікація індексу споживчих цін (CPI) за вересень, запланована на п’ятницю, яку було відкладено через зупинку уряду.

Звіт CPI вийде лише за п’ять днів до засідання ФРС 29 жовтня і стане першим випадком із січня 2018 року, коли дані CPI оприлюднять у п’ятницю, зазначає The Kobeissi Letter. Міністерство праці США заявило, що жодних інших публікацій не буде відновлено чи підготовлено до завершення зупинки роботи уряду.

«Це відбувається у вирішальний момент для ФРС, коли вона обговорює, чи варто продовжувати зниження ставок.»

У п’ятницю також очікується вихід звіту про індекс ділової активності у сфері послуг (PMI) за жовтень і даних про споживчі настрої від Мічиганського університету.

Серед компаній «Великої сімки» Tesla планує оприлюднити фінансові результати в середу, а технологічні гіганти Intel і IBM також представлять свої звіти цього тижня.

За матеріалами cryptopotato.com.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниСША
