Нова пошта планує розширення в США

Логістичний оператор Нова пошта оголосив про намір активніше розвивати свій бізнес у США. У компанії планують не просто збільшувати обсяги відправлень, а й формувати повноцінну власну інфраструктуру, яка буде орієнтована саме на доставку українських товарів до американських споживачів

Про ці плани компанія розповіла у коментарі виданню AIN.

У пресслужбі пояснили, що розбудова американського напряму — це складова частина глобальної міжнародної стратегії групи. Вона передбачає, що українські підприємці та приватні відправники отримають максимально простий і зручний канал виходу на ринок США.

«Ми прагнемо надати українському бізнесу та приватним клієнтам максимально простий доступ до американського ринку», — підкреслили в Новій пошті.

Зниження мит і нові можливості для експорту

Особливу увагу в компанії звертають на нову ставку мита, яка тепер діє у США для українських товарів. Якщо для більшості країн податок становить 15% і навіть вище, то для продукції з України він знижений до 10%. У Новій пошті вважають, що така різниця зробить українські товари більш конкурентними, а також може вплинути на структуру всього експорту до США.

Серед товарів, які вже користуються популярністю серед американських споживачів, компанія називає одяг, вироби ручної роботи з дерева та шкіри, книги й прикраси. Саме ці категорії можуть стати локомотивами для подальшого розвитку українського експорту.

Цікаве по темі: Нова пошта призначила нового керівника в Польщі

Співпраця з партнерами та нові сервіси

Компанія також наголосила, що тісно працює з американськими партнерами, щоб зміни в митному законодавстві не стали бар’єром для клієнтів. Зокрема, у США вже впроваджене рішення, яке дозволяє сплачувати мито ще на етапі оформлення відправлення. Це допоможе уникати затримок під час проходження митниці й прискорить процес доставки.

Водночас у пресслужбі зауважили, що деталі щодо собівартості митної обробки є комерційною таємницею. Проте компанія постійно оптимізує свої внутрішні процеси, аби зберігати конкурентні тарифи та робити міжнародну доставку доступною для більшої кількості клієнтів.

Таке рішення пов’язане зі змінами у митних правилах США. 27 серпня 2025 року Нова пошта офіційно повідомила, що буде змушена змінити правила доставки посилок до США.

Причиною стали нові обмеження: з 29 серпня у США скасували пільговий поріг у $800 для міжнародних відправлень. Тепер будь-які посилки, незалежно від вартості, підлягають обкладенню митом і податками.

Для товарів українського походження передбачена пільгова ставка — 10%. У компанії окремо наголосили, що відправники повинні коректно вказувати країну походження вантажу, зазначаючи, що це саме Україна.

Оплату всіх митних та податкових зборів отримувачі зможуть здійснити онлайн — за спеціальним посиланням, яке надходитиме на електронну пошту. Лише після підтвердження платежу посилка вирушатиме до адресата.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Нова пошта буде стягувати додаткову плату за одну з послуг

Скільки заробила Нова пошта у 2025 — звіт

Нова пошта отримала €50 млн кредиту від ЄБРР: на що підуть гроші