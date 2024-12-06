Нова пошта розширила послуги в одній з країн Європи

Відтепер клієнти Nova Post, бренду, під яким Нова пошта працює в Європі, можуть легко і швидко отримувати та відправляти посилки через поштомати InPost по всій території Сполученого Королівства, включаючи Вельс, Шотландію та Північну Ірландію

Про це нова Нова Пошта повідомила у своєму пресрелізі.

Мережа InPost у Сполученому Королівстві налічує понад 7000 поштоматів, розташованих у найвіддаленіших куточках країни. Обрати необхідний поштомат можна через зручні диджитал-інструменти: на сайті, в бізнес-кабінеті та в мультимовному мобільному застосунку Нової пошти.

Для доставки через поштомат приймаються посилки вагою до 15 кг та розміром не більше 41x38x64 см.

Щоб відправити посилку через поштомат треба:

створити на сайті, або в мобільному застосунку міжнародне відправлення (МЕН), вказавши, що відправка відбуватиметься через поштомат;

сплатити за доставку онлайн;

отримати QR-код;

сканувати QR-код біля обраного поштомату;

покласти запаковану посилку у відкриту комірку.

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Якщо ж ви отримали посилку в поштомат у Сполученому Королівстві, то варто пам’ятати, що строк зберігання посилки в поштоматі — 2 доби, а далі вона буде переміщена у сортувальне депо Нової пошти в Лондоні, про що отримувача повідомлять через СМС.

Нова пошта у Сполученому Королівстві доставляє по країні, в та з України, а також в та з країн, де компанія вже працює: Польща, Чехія, Німеччина, Румунія, Словаччина, Угорщина, Італія, Іспанія, Франція, Австрія, Нідерланди, Литва, Латвія та Естонія. Незабаром Нова пошта обіцяє з’єднаєти Сполучене Королівство з Молдовою.

Нагадаємо, що Нова пошта прогнозує логістичний колапс через нові податки на посилки. Крім логістичних труднощів, додаткові податки на міжнародні посилки можуть вплинути на мільйони громадян та знизити втрату підтримки серед українців через складності в податкових процедурах.

Раніше ми писали, що Нова пошта презентувала Поштомат Незламності. Нова пошта розробила оновлену модель поштомата, що матиме вбудовану сонячну панель, роздаватиме Wi-Fi та дозволить користувачам заряджати смартфони. Перше, чим новий поштомат відрізняється від попередньої моделі, — наявність на даху захищеної від зовнішніх факторів, зокрема, вологи, сонячної панелі на 200 Вт, яка буде заряджати інтегрований акумулятор на 1,9 КВт/г (власної модифікації).

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