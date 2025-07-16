Олександр Бульба залишає посаду СЕО Нової пошти

У 2025 році завершується десятирічний період співпраці Нової пошти з Олександром Бульбою — СЕО, під керівництвом якого компанія досягла найамбітніших результатів

Про це повідомила пресслужба Нової пошти.

«З 2015 по 2025 рік Нова пошта збільшила річний обсяг доставок із 93 мільйонів до 500 мільйонів (за планом на кінець 2025 року). До кінця поточного року мережа компанії охоплюватиме 50 000 точок сервісу по всій країні — у 25 разів більше, ніж на початку співпраці з Олександром. Компанія вийшла на перше місце в Європі за кількістю поштоматів в одній країні, що обслуговуються одним оператором. Водночас посилки по Україні стабільно доставляються менш ніж за 24 години, а міжнародний напрям демонструє впевнене зростання», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під керівництвом Олександра Бульби Нова пошта пройшла шлях від національного лідера до бренду-символу, без якого мільйони українців і тисячі українських бізнесів уже не уявляють свого повсякденного життя.

Окремої уваги заслуговує період повномасштабної війни. Попри мобілізацію команди, постійні атаки на інфраструктуру та зруйновані логістичні маршрути, компанія не лише втримала стійкість, а й продовжила розвиватися, впроваджувати нові сервіси та підтримувати економіку країни.

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Успіхи Нової пошти — результат послідовної роботи СЕО та великої команди, якою він керував. Уже багато років поспіль Олександра Бульбу визнають одним із найефективніших керівників в Україні.

«Водночас будь-який успіх має свою ціну, а навіть найуспішніші проєкти потребують свіжого погляду. Саме тому співвласники компанії разом з Олександром ухвалили спільне рішення: 2025 стане завершальним роком його перебування на посаді СЕО Нової пошти. До кінця року Бульба і надалі очолюватиме компанію, фокусуючись на реалізації затвердженої стратегії розвитку», — зазначають у Новій пошті.

31 грудня 2025 року Нова пошта отримає нового СЕО, а Олександр Бульба — заслужену винагороду, відпочинок і можливість розпочати новий професійний етап уже поза межами групи компаній NOVA.

«Співвласники та Наглядова рада висловлюють глибоку вдячність Олександру Бульбі за роки плідної співпраці та його неоціненний внесок у розвиток компанії», — резюмували у компанії.

Раніше ми писали, якої шкоди зазнала Нова пошта через війну. Втрати Нової пошти через війну сягнули 800 млн грн: зруйновано 138 тис. посилок, десятки відділень і поштоматів. За даними на червень 2025 року, Нова пошта вже виплатила клієнтам майже 134 млн грн компенсацій за втрачені відправлення. Загалом унаслідок бойових дій окупанти знищили понад 138 тис. посилок, які перебували у відділеннях, поштоматах та на території логістичних хабів компанії.

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