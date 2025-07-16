СЕО Нової пошти у Польщі йде з посади

Генеральний директор Нової пошти (Nova Post) у Польщі Сергій Карпутєв заявив, що йде з посади

Про це він повідомив у пості на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні мій останній робочий день в Новій пошті. Досвід, який я отримав, працюючи тут — неможливо купити або вивчити в університеті. Дякую за щоденні виклики та амбіційні цілі. Дякую усім колегам, за професіоналізм та людяність», — написав Карпутєв.

Він також додав, що згодом повідомить подробиці свого нового місця роботи.

Цікаве по темі: Нова пошта отримала €50 млн кредиту від ЄБРР: на що підуть гроші

Карпутєв обіймав посаду генерального директора польського підрозділу Нової пошти з середини 2023 року. Загалом його кар’єра в компанії розпочалася ще у 2018-му — відтоді він послідовно обіймав низку керівних ролей у структурі цього поштово-логістичного оператора.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував компанію «Нова девелоп», яка входить до групи Nova, що належить бізнесменам Володимиру Поперешнюку та Вячеславу Климову, на 643 666 грн. Згідно з висновками комітету, «Нова девелоп» фактично отримала контроль над активами «Бест логістик груп», не звернувшись до регулятора за погодженням угоди.

Раніше ми писали, якої шкоди зазнала Нова пошта через війну. Втрати Нової пошти через війну сягнули 800 млн грн: зруйновано 138 тис. посилок, десятки відділень і поштоматів. За даними на червень 2025 року, Нова пошта вже виплатила клієнтам майже 134 млн грн компенсацій за втрачені відправлення. Загалом унаслідок бойових дій окупанти знищили понад 138 тис. посилок, які перебували у відділеннях, поштоматах та на території логістичних хабів компанії.

Крім того, із 1 червня 2025 року компанія Нова пошта запровадила нові правила для користувачів, які здійснюють продажі, не маючи статусу ФОП. Зміни стосуються переказів через NovaPay та відправлень з післяплатою, і мають на меті посилити контроль за дотриманням податкового законодавства.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У застосунку Нової пошти зʼявилася нова послуга

Нова пошта відкрила відділення у новому форматі

Нова пошта запустила першу власну газову когенераційну установку