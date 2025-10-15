close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ застосував заходи впливу до 3 фінкомпаній

15.10.2025 17:40
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до двох ломбардів у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України, також Нацбанк застосував до ПРАТ «СК «АСКО ДС» (ЄДРПОУ 13494943) захід впливу у вигляді укладення зі страховиком письмової угоди

НБУ застосував заходи впливу до 3 фінкомпаній

Фото: bank.gov.ua

Так, НБУ застосував заходи впливу до:

  • Повного Товариства «ПП «Гарант-Лекс» і Компанія «Перший Міський Ломбард» (ЄДРПОУ 38613771);
  • Повного Товариства «ПП «Ера-Дон» і Компанія «Ваш Ломбард» (ЄДРПОУ 31832660).

Підставою для цього стало неподання до Національного банку звітів про надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) за 2024 рік у встановлені Національним банком строки.

Зазначені установи зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 30 листопада 2025 року.

Рішення про застосування зазначених заходів впливу ухвалено 13 жовтня 2025 року Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома зазначених установ у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома є день надсилання поштою або день надсилання на адресу електронної пошти відповідних установ.

Цікаве по темі: НБУ змінює вимоги до резервів банків

Крім того, ПРАТ «СК «АСКО ДС» звернулося до Національного банку із заявою про укладення письмової угоди. За умовами такої угоди ПРАТ «СК «АСКО ДС» зобов’язане вжити низку заходів для усунення раніше допущеного порушення вимог пункту 43 глави 3 розділу ІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами).

У разі невиконання або неналежного виконання страховиком умов письмової угоди Національний банк має право застосувати до нього інші заходи впливу, визначені частиною першою статті 121 Закону України «Про страхування».

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 13 жовтня 2025 року.

Рішення набирає чинності з дня доведення його до відома ПРАТ «СК «АСКО ДС» шляхом надсилання його на електронну адресу страховика.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика

НБУ заборонив «Ліберті Фінанс» працювати через сервіси «КИТ Group»

Як змінився рівень інфляції у вересні 2025 — НБУ

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
НБУ відкликав ліцензію фінкомпанії 15.10.2025

НБУ відкликав ліцензію фінкомпанії
НБУ змінює вимоги до резервів банків 14.10.2025

НБУ змінює вимоги до резервів банків
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика 14.10.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
Як змінився ринок фінансових послуг у вересні 2025 — НБУ 14.10.2025

Як змінився ринок фінансових послуг у вересні 2025 — НБУ
Як змінився рівень інфляції у вересні 2025 — НБУ 11.10.2025

Як змінився рівень інфляції у вересні 2025 — НБУ
НБУ заборонив «Ліберті Фінанс» працювати через сервіси «КИТ Group» 10.10.2025

НБУ заборонив «Ліберті Фінанс» працювати через сервіси «КИТ Group»
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.10.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика

 Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
ТОП статей 08.10.2025

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
Останні новини
15.10.2025  20:50

Комітет ВРУ підтримав законопроєкт про «податок на OLX» — Гетманцев

 15.10.2025  20:20

BlackRock встановив новий рекорд активів

 15.10.2025  19:50

Ukrainian CFO Forum 2025 — стратегічна платформа для фінансових лідерів України

 15.10.2025  19:20

В Україні запустили нову грантову програму для підприємців

 15.10.2025  18:50

НКЦПФР оновила список SKAM-проєктів

 15.10.2025  18:20

Як зміниться ціна Ethereum до кінця 2025 року

 15.10.2025  17:40

НБУ застосував заходи впливу до 3 фінкомпаній

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.