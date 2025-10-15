НБУ застосував заходи впливу до 3 фінкомпаній

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до двох ломбардів у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України, також Нацбанк застосував до ПРАТ «СК «АСКО ДС» (ЄДРПОУ 13494943) захід впливу у вигляді укладення зі страховиком письмової угоди

Так, НБУ застосував заходи впливу до:

Повного Товариства «ПП «Гарант-Лекс» і Компанія «Перший Міський Ломбард» (ЄДРПОУ 38613771);

Повного Товариства «ПП «Ера-Дон» і Компанія «Ваш Ломбард» (ЄДРПОУ 31832660).

Підставою для цього стало неподання до Національного банку звітів про надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) за 2024 рік у встановлені Національним банком строки.

Зазначені установи зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 30 листопада 2025 року.

Рішення про застосування зазначених заходів впливу ухвалено 13 жовтня 2025 року Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома зазначених установ у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома є день надсилання поштою або день надсилання на адресу електронної пошти відповідних установ.

Крім того, ПРАТ «СК «АСКО ДС» звернулося до Національного банку із заявою про укладення письмової угоди. За умовами такої угоди ПРАТ «СК «АСКО ДС» зобов’язане вжити низку заходів для усунення раніше допущеного порушення вимог пункту 43 глави 3 розділу ІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами).

У разі невиконання або неналежного виконання страховиком умов письмової угоди Національний банк має право застосувати до нього інші заходи впливу, визначені частиною першою статті 121 Закону України «Про страхування».

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 13 жовтня 2025 року.

Рішення набирає чинності з дня доведення його до відома ПРАТ «СК «АСКО ДС» шляхом надсилання його на електронну адресу страховика.

