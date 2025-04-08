close-btn
PaySpaceMagazine

Кого та на скільки оштрафував у березні НБУ

08.04.2025 10:20
Ольга Деркач
Читати росiйською

Національний банк України (НБУ) за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), валютного законодавства в березні 2025 року застосував до шести банків та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу

Кого та на скільки оштрафував у березні НБУ

Кого та на скільки оштрафував у березні НБУ Фото: bank.gov.ua

АТ «МІБ» оштрафовано на 20,5 млн грн за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Банк:

  • неналежно перевіряв клієнтів;
  • не застосовував ризик-орієнтований підхід у своїй діяльності;
  • не надав Нацбанку достовірну інформацію та документи у встановлений термін.

Порушення зафіксовано відповідно до Закону про ПВК/ФТ та Положення №90.

АТ «Банк «Український Капітал» — на 20 млн грн за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу. Банк неналежно перевіряв клієнтів та не дотримувався ризик-орієнтованого підходу у своїй діяльності.

АБ «Південний» — на загальну суму 7,9 млн грн, зокрема:

  • 7,5 млн грн — за те, що не проводив посилену перевірку клієнтів із високим ризиком, не оновлював дані про них та не застосовував ризик-орієнтований підхід;
  • 400 тис. грн — за порушення валютного законодавства: банк неналежно здійснював валютний нагляд, не аналізував документи належним чином і несвоєчасно виявив підозрілі валютні операції.

Цікаве по темі: Скільки Україна залучила від продажу ОВДП з початку року — НБУ

«Правекс Банк» оштрафовано на 5 млн грн за неналежну перевірку клієнтів і відсутність ризик-орієнтованого підходу. Також банк отримав письмове застереження через відсутність ефективних внутрішніх процедур з ПВК/ФТ.

Сенс Банк отримав штраф 4,1 млн грн за аналогічні порушення — недостатню перевірку клієнтів і відсутність ризик-орієнтованого підходу.

Банк Львів оштрафовано на 2,05 млн грн за ті ж порушення, а також винесено письмове застереження через надання недостовірної або неповної інформації на запити НБУ.

Крім того, Національний банк застосував заходи впливу до низки небанківських фінансових установ за порушення вимог щодо подання звітності.

ПТ «Санлайт Ессетс і Компанія» оштрафовано на 51 000 гривень за неподання у визначені строки звітності з питань ПВК/ФТ.

ПТ «Ломбард «Онікс Плюс» Черник і К» та ТОВ «ФК «Фінтек Меркурій» отримали письмові застереження за аналогічне порушення — неподання звітності з питань ПВК/ФТ у строки, визначені в Правилах № 140.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ оновив перелік валют, до яких встановлюється офіційний курс гривні

Скільки рахунків відкрито в Україні — НБУ

НБУ закликає переглянути умови програми єОселя

Джерело: НБУ.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Коли в Україні зʼявиться законопроєкт про віртуальні активи — НБУ 08.04.2025

Коли в Україні зʼявиться законопроєкт про віртуальні активи — НБУ
НБУ анулював ліцензую небанківській фінустанові 08.04.2025

НБУ анулював ліцензую небанківській фінустанові
НБУ анулював ліцензії шістьом небанкам 05.04.2025

НБУ анулював ліцензії шістьом небанкам
НБУ назвав найприбутковіші фінкомпанії України 03.04.2025

НБУ назвав найприбутковіші фінкомпанії України
Скільки Україна залучила від продажу ОВДП з початку року — НБУ 03.04.2025

Скільки Україна залучила від продажу ОВДП з початку року — НБУ
НБУ вирішив не продовжувати дію лімітів на карткові перекази 02.04.2025

НБУ вирішив не продовжувати дію лімітів на карткові перекази
Вибір редакції
Всі
Світові лідери та українські бізнесмени: хто увійшов до списку найбагатших у 2025
ТОП статей 03.04.2025

Світові лідери та українські бізнесмени: хто увійшов до списку найбагатших у 2025

 CorpLight від Ощадбанку: як цифрова платформа спрощує банківські операції для бізнесу
ТОП статей 31.03.2025

CorpLight від Ощадбанку: як цифрова платформа спрощує банківські операції для бізнесу
Останні новини
Сьогодні  17:40

Мінцифри призначило керівника нового агентства ПлейСіті

 Сьогодні  16:40

Коли в Україні зʼявиться законопроєкт про віртуальні активи — НБУ

 Сьогодні  16:05

Revolut призупинив реєстрацію нових користувачів з України

 Сьогодні  15:40

НБУ анулював ліцензую небанківській фінустанові

 Сьогодні  14:20

Криптотрейдер здійснив стейкінг Solana на 3000 років

 Сьогодні  13:00

Нова пошта відкрила нове відділення в одній з країн Європи

 Сьогодні  11:40

2 криптовалюти, які варто розглянути на тлі падіння ринку

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber