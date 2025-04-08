Кого та на скільки оштрафував у березні НБУ

Національний банк України (НБУ) за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), валютного законодавства в березні 2025 року застосував до шести банків та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу

АТ «МІБ» оштрафовано на 20,5 млн грн за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Банк:

неналежно перевіряв клієнтів;

не застосовував ризик-орієнтований підхід у своїй діяльності;

не надав Нацбанку достовірну інформацію та документи у встановлений термін.

Порушення зафіксовано відповідно до Закону про ПВК/ФТ та Положення №90.

АТ «Банк «Український Капітал» — на 20 млн грн за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу. Банк неналежно перевіряв клієнтів та не дотримувався ризик-орієнтованого підходу у своїй діяльності.

АБ «Південний» — на загальну суму 7,9 млн грн, зокрема:

7,5 млн грн — за те, що не проводив посилену перевірку клієнтів із високим ризиком, не оновлював дані про них та не застосовував ризик-орієнтований підхід;

400 тис. грн — за порушення валютного законодавства: банк неналежно здійснював валютний нагляд, не аналізував документи належним чином і несвоєчасно виявив підозрілі валютні операції.

Цікаве по темі: Скільки Україна залучила від продажу ОВДП з початку року — НБУ

«Правекс Банк» оштрафовано на 5 млн грн за неналежну перевірку клієнтів і відсутність ризик-орієнтованого підходу. Також банк отримав письмове застереження через відсутність ефективних внутрішніх процедур з ПВК/ФТ.

Сенс Банк отримав штраф 4,1 млн грн за аналогічні порушення — недостатню перевірку клієнтів і відсутність ризик-орієнтованого підходу.

Банк Львів оштрафовано на 2,05 млн грн за ті ж порушення, а також винесено письмове застереження через надання недостовірної або неповної інформації на запити НБУ.

Крім того, Національний банк застосував заходи впливу до низки небанківських фінансових установ за порушення вимог щодо подання звітності.

ПТ «Санлайт Ессетс і Компанія» оштрафовано на 51 000 гривень за неподання у визначені строки звітності з питань ПВК/ФТ.

ПТ «Ломбард «Онікс Плюс» Черник і К» та ТОВ «ФК «Фінтек Меркурій» отримали письмові застереження за аналогічне порушення — неподання звітності з питань ПВК/ФТ у строки, визначені в Правилах № 140.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ оновив перелік валют, до яких встановлюється офіційний курс гривні

Скільки рахунків відкрито в Україні — НБУ

НБУ закликає переглянути умови програми єОселя

Джерело: НБУ.