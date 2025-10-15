close-btn
НКЦПФР оновила список SKAM-проєктів

15.10.2025 18:50
Ольга Деркач

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) продовжує систематичну роботу, направлену на захист інвесторів і в черговий раз інформує громадськість про фінансові проєкти, що можуть становити потенційну загрозу

Фото: freepik.com, nssmc.gov.ua

Як повідомила НКЦПФР у своєму Telegram, до списку SKAM-проєктів додались такі:

  • «LTVcapital/Zubkovskyi Evhen»;
  • «Пилип Олійник».

Наразі список містить 452 проєкти. Всі вони доступні до перегляду на офіційному сайті Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».

Сумнівний інвестиційний проєкт зазвичай має такі ознаки:  відсутність чітких фінансових прогнозів, непрозора структура, завищені обіцянки прибутку та високі ризики без належного обґрунтування. Повний перелік ознак шахрайства доступний за посиланням.

Якщо ви виявили підозрілий інвестпроєкт або зіткнулися з ознаками шахрайства — повідомте Комісію на електронну адресу: info@nssmc.gov.ua.

Цікаве по темі: Український ринок капіталу наближається до стандартів ЄС — НКЦПФР

Перед тим як інвестувати — перевіряйте інформацію, ретельно оцінюйте ризики та довіряйте лише ліцензованим учасникам ринку, наголошують у Комісії.

Нагадаємо, що голова НКЦПФР анонсував цифрові зміни у системі пенсійних накопичень. За його словами, українці отримають прості та безпечні інструменти для інвестування та накопичення через сучасні цифрові сервіси, подібні до купівлі ОВДП у Дії. Важливим є і цифрове наближення системи до користувача, вважає Руслан Магомедов. Як показує досвід криптовалют, легкий доступ через смартфон значно підвищує популярність фінансових інструментів. Пенсійна система, інтегрована в цифрові сервіси, дасть змогу людям ефективно накопичувати, навіть якщо вони фізично не можуть відвідати установу.

Раніше ми писали, що НКЦПФР видала спеціальний дозвіл компанії Inzhur на об’єднання п’яти чинних фондів у єдиний інвестиційний фонд Inzhur REIT.

Крім того, НКЦПФР оновить вимоги подання фінзвітності. Передбачається, що з листопада 2025 року всі учасники ринку капіталів та організованих товарних ринків, що складають фінансову звітність за міжнародними стандартами, мають право не подавати фінансову звітність до Комісії, а зобов’язані здійснювати подання фінансової звітності виключно у форматі XBRL до Центру збору фінансової звітності (ЦЗФЗ).

