Голова НКЦПФР анонсував цифрові зміни у системі пенсійних накопичень

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов анонсував цифрову трансформацію пенсійних накопичень. За його словами, українці отримають прості та безпечні інструменти для інвестування та накопичення через сучасні цифрові сервіси, подібні до купівлі ОВДП у «Дії»

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

«Наше завдання — дати українцям прості, цифрові та безпечні інструменти для пенсійних накопичень на майбутнє», — заявив Голова НКЦПФР Руслан Магомедов під час пресконференції 4 вересня «20 років недержавному пенсійному забезпеченню в Україні: перемоги, поразки та шанс на прорив».

Учасники обговорили досягнення системи за 20 років, її стійкість під час війни, виклики збереження накопичень та перспективи нової пенсійної реформи.

Як підкреслив Руслан Магомедов, останні десять років були складними: зникло багато інструментів для інвестування, економіка скоротилась, а вибір стратегій для збереження пенсійних коштів був обмежений.

«Але система вистояла разом із країною. Це доказ того, що вона працює і заслуговує на довіру», — зазначив він.

Голова НКЦПФР відзначив, що складні часи можуть стати поштовхом для змін. Сьогодні Україна входить у топи диджиталізації: послуги держави доступні у смартфоні, і саме це відкриває нові можливості для пенсійних накопичень.

«Наше завдання — зробити пенсійні інструменти такими ж доступними та простими, як купівля ОВДП у Дії. Люди, від військових на передовій до молодих фахівців, шукають надійні шляхи фінансової безпеки. Ми працюємо над ідеями, як дозволити інвестувати у прибуткові державні компанії та отримувати дивіденди — у кілька кліків», — сказав він.

Важливим є і цифрове наближення системи до користувача, вважає Руслан Магомедов. Як показує досвід криптовалют, легкий доступ через смартфон значно підвищує популярність фінансових інструментів. Пенсійна система, інтегрована в цифрові сервіси, дасть змогу людям ефективно накопичувати, навіть якщо вони фізично не можуть відвідати установу.

Учасники заходу також обговорили поєднання приватизації з пенсійними виплатами та перспективи залучення частини прибуткових державних компаній до інвестування громадянами. Це дозволить не лише збільшити доходи пенсійних накопичень, а й зміцнити фінансову безпеку українців, створюючи нові приклади успішних інвестицій всередині країни.

«Неймовірний прогрес української Defense Tech за короткий час зробив її взірцем для всього світу. Так само і наша система пенсійного забезпечення може стати прикладом для інших країн», — підсумував Руслан Магомедов.

