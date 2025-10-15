Netpeak став офіційним партнером Netflix

Маркетингове агентство Netpeak стало першим і єдиним в Україні, яке може запускати офіційні рекламні кампанії на Netflix через Amazon DSP

Це відкриває для брендів можливість охоплювати глобальну аудиторію платформи в межах екосистеми Amazon Streaming TV. Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Нове партнерство з Netflix

Netflix залишається однією з найбільших стримінгових платформ світу, якою щодня користуються мільйони людей. Завдяки інтеграції в екосистему Amazon STV, рекламодавці тепер можуть купувати покази не лише безпосередньо на Netflix, а й програмно — через Amazon DSP. Це означає одночасний доступ до інвентарю всіх партнерських платформ, зокрема Prime Video, Freevee, Twitch, Roku та інших.

Рекламний формат на Netflix через Amazon DSP уже доступний у 12 країнах, серед яких США, Канада, Велика Британія, Франція, Італія, Німеччина, Австралія, Японія, Бразилія, Мексика та інші. Це дає можливість українським брендам охоплювати мільйони глядачів у ключових регіонах світу.

Запуск співпраці відбудеться у четвертому кварталі 2025 року. Для старту кампанії необхідний мінімальний бюджет від $30 000 — ця сума охоплює весь інвентар Amazon, включно з Netflix. Такий поріг входу дозволяє брендам отримати доступ до високоякісних інструментів програматик-реклами в межах однієї глобальної екосистеми.

Нагадаємо, що українська група IT-компаній Netpeak Group оголосила про офіційний ребрендинг та зміну назви на FRACTAL. Netpeak Group була створена у 2015 році як парасольковий бренд для декількох компаній, включно з диджитал-агенцією Netpeak, продуктовими Serpstat і Ringostat та іншими підрозділами. Назва походила від першої компанії групи та мала спрощено відображати її корпоративну структуру. Проте з часом наявність декількох брендів під одним ім’ям почала створювати плутанину: було складно відрізнити групу компаній від окремих бізнесів та продуктів.

