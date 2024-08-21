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Акції Netflix зросли до історичного максимуму

21.08.2024 11:40
Дарія Шуть
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Акції стримінгової платформи Netflix сягнули історичного показника, побивши свій рекорд 2021 року

Netflix

Фото: unsplash.com, freepik.com

Напередодні, 20 серпня, акції Netflix зросли на 3,3% — до рекордних $711,33. Цей показник перевищив останній внутрішньоденний максимум у $700,99, що був зафіксований 17 листопада 2021–го.

Цей рекорд є надзвичайним поворотом для акцій, які в один момент втратили понад 75% своєї вартості з піка 2021 року. Це сталось після того, як побоювання інвесторів викликали відтік підписників і посилення конкуренції з боку інших потокових платформ.

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Акції поступово зросли в чотири рази, коли Netflix почав боротися з користувачами, які ділилися акаунтами, і запровадив рівень передплати, який підтримується рекламою. Також сервіс інвестував в успішні проєкти, зокрема в новий сезон серіалу «Бріджертони».

Завдяки цим факторам акції зростають шосту сесію поспіль і цього року здорожчали більш ніж на 40%, додавши близько $90 млрд до її ринкової капіталізації.

Графік акцій Netflix

Графік акцій Netflix. Фото: bloomberg.com

Таким чином, Netflix значно випереджає Walt Disney, яка має дещо негативні показники у 2024 році, і значно перевищує Warner Bros Discovery і Paramount Global, обидві з яких впали більш ніж на 25%.

Netflix залучила за перший квартал цього року 9,3 млн нових користувачів, що майже вдвічі перевищило прогнози аналітиків. У результаті загальна аудиторія платформи на кінець березня досягла 269,6 млн.

Виторг Netflix за цей період зріс на 14,8% – до $9,4 млрд, свідчать дані останнього фінансового звіту. Компанія прогнозує, що виторг за поточний квартал становитиме $9,49 млрд, що нижче за очікування аналітиків.

Нагадаємо, Netflix почав відключати давніх підписників від платіжних планів Apple iTunes у деяких країнах. Вони тепер повинні сплачувати послуги сервісу безпосередньо Netflix за допомогою кредитної чи дебетової картки.

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Рубрики: ГрошіКомпаніїСвітНовиниТехнологіїNetflix
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