close-btn
PaySpaceMagazine

Як змінився рейтинг найбагатших людей світу — Bloomberg

17.08.2024 12:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Хоча список найбагатших у світі людей час від часу зазнає перестановок, але лідер рейтингу залишається незмінним

Як змінився рейтинг найбагатших людей світу — Bloomberg

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Розміри статків найбагатших людей світу зазначені в щоденному рейтингу Bloomberg Billionaires Index. Цифри оновлюються наприкінці кожного торгового дня в Нью-Йорку.

Так, станом на 16 серпня бізнесмен Ілон Маск залишається безперечним лідером рейтингу зі статками у $239 млрд. На другому місці опинився власник Amazon Джефф Безос, його статки оцінюються у $200 млрд.

Третє місце посідає творець Facebook Марк Цукерберг зі статками $191 млрд, тоді як учора капітал бізнесмена оцінювали у $187 млрд.

Читайте також: Названо 10 найбагатших криптомільярдерів світу

Власник модного дому Louis Vitton Бернар Арно посів четверту сходинку рейтингу з активами у $190 млрд, він єдиний європеєць у топ-10 багатіїв. На п’ятому місці розмістився засновник Microsoft Білл Гейтс з капіталом у $157 млрд.

В середині списку — на шостому, сьомому та восьмому місцях — опинились засновник Oracle Ларрі Еллісон ($151 млрд), колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер та співзасновник Alphabet, материнської компанії Google, Ларрі Пейдж (по $146 млрд).

Водночас «аутсайдерами» першої десятки найбагатших людей стали інвестор-фінансист Уоррен Баффет ($139 млрд) та співзасновник Google Сергій Брін ($137 млрд).

Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Нагадаємо, що у останньому світовому рейтингу мільярдерів від Forbes опинилися 5 українців. При цьому Ігор Коломойський вийшов з цього переліку.

Згідно зі списком Forbes найбагатшим українцем став Рінат Ахметов, засновник ДТЕК та співзасновник «Метінвесту», зайнявши 785-те місце зі статками в $4 мільярди, що на $1,7 мільярда менше порівняно з минулим роком.

Віктор Пінчук, власник групи Interpipe, розташувався на 1623-му місці, зі статками зменшеними на $100 мільйонів за рік, складаючи $2 мільярди.

Також ми писали, що на початку квітня Forbes оприлюднив список найбагатших людей у світі. І хоча самих багатіїв зараз найбільше число за всю історію, українців там поменшало. Як війна вплинула на статки найбагатших українців — читайте в нашому матеріалі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Названо 25 найбільших світових банків за версією GlobalData

11 аудіокниг, які радить послухати Ілон Маск

Де зберігати свою криптовалюту — відповідь технічного директора Ripple

Рубрики: ГрошіКомпаніїСвітНовиниТехнології
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
У що інвестує Білл Гейтс: оновлений портфель акцій 17.08.2024

У що інвестує Білл Гейтс: оновлений портфель акцій
10 найбільших штрафів, накладених ЄС на Big Tech компанії 17.08.2024

10 найбільших штрафів, накладених ЄС на Big Tech компанії
Де в Україні найдешевше орендувати квартиру: рейтинг міст 17.08.2024

Де в Україні найдешевше орендувати квартиру: рейтинг міст
Скільки заробила Lenovo за квартал: названо суму 16.08.2024

Скільки заробила Lenovo за квартал: названо суму
Експерти та бізнес закликають уряд до зваженого підходу: як уникнути посилення податкового тиску в Україні 16.08.2024

Експерти та бізнес закликають уряд до зваженого підходу: як уникнути посилення податкового тиску в Україні
Київстар оновив послугу Екстра гроші 16.08.2024

Київстар оновив послугу Екстра гроші
Вибір редакції
Всі
Про тренди e-commerce, клієнтський досвід та плани компанії: інтерв’ю з Олегом-Жаном Даскалу, Customer Experience Officer Алло
ТОП статей 16.08.2024

Про тренди e-commerce, клієнтський досвід та плани компанії: інтерв’ю з Олегом-Жаном Даскалу, Customer Experience Officer Алло

 Експерти та бізнес закликають уряд до зваженого підходу: як уникнути посилення податкового тиску в Україні
ТОП статей 16.08.2024

Експерти та бізнес закликають уряд до зваженого підходу: як уникнути посилення податкового тиску в Україні
Останні новини
Сьогодні  14:00

Криптовалюти, що приносять найбільші прибутки своїм власникам

 Сьогодні  13:00

У що інвестує Білл Гейтс: оновлений портфель акцій

 Сьогодні  12:00

Як змінився рейтинг найбагатших людей світу — Bloomberg

 Сьогодні  11:00

10 найбільших штрафів, накладених ЄС на Big Tech компанії

 Сьогодні  10:00

Де в Україні найдешевше орендувати квартиру: рейтинг міст

 16.08.2024  20:30

Мінфін хоче зобовʼязати маркетплейси звітувати про доходи користувачів

 16.08.2024  20:00

TP-Link представила новий дверний відеодзвінок з ШІ

 Всі новини
credit link image