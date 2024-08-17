Як змінився рейтинг найбагатших людей світу — Bloomberg

Хоча список найбагатших у світі людей час від часу зазнає перестановок, але лідер рейтингу залишається незмінним

Розміри статків найбагатших людей світу зазначені в щоденному рейтингу Bloomberg Billionaires Index. Цифри оновлюються наприкінці кожного торгового дня в Нью-Йорку.

Так, станом на 16 серпня бізнесмен Ілон Маск залишається безперечним лідером рейтингу зі статками у $239 млрд. На другому місці опинився власник Amazon Джефф Безос, його статки оцінюються у $200 млрд.

Третє місце посідає творець Facebook Марк Цукерберг зі статками $191 млрд, тоді як учора капітал бізнесмена оцінювали у $187 млрд.

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Власник модного дому Louis Vitton Бернар Арно посів четверту сходинку рейтингу з активами у $190 млрд, він єдиний європеєць у топ-10 багатіїв. На п’ятому місці розмістився засновник Microsoft Білл Гейтс з капіталом у $157 млрд.

В середині списку — на шостому, сьомому та восьмому місцях — опинились засновник Oracle Ларрі Еллісон ($151 млрд), колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер та співзасновник Alphabet, материнської компанії Google, Ларрі Пейдж (по $146 млрд).

Водночас «аутсайдерами» першої десятки найбагатших людей стали інвестор-фінансист Уоррен Баффет ($139 млрд) та співзасновник Google Сергій Брін ($137 млрд).

Нагадаємо, що у останньому світовому рейтингу мільярдерів від Forbes опинилися 5 українців. При цьому Ігор Коломойський вийшов з цього переліку.

Згідно зі списком Forbes найбагатшим українцем став Рінат Ахметов, засновник ДТЕК та співзасновник «Метінвесту», зайнявши 785-те місце зі статками в $4 мільярди, що на $1,7 мільярда менше порівняно з минулим роком.

Віктор Пінчук, власник групи Interpipe, розташувався на 1623-му місці, зі статками зменшеними на $100 мільйонів за рік, складаючи $2 мільярди.

Також ми писали, що на початку квітня Forbes оприлюднив список найбагатших людей у світі. І хоча самих багатіїв зараз найбільше число за всю історію, українців там поменшало. Як війна вплинула на статки найбагатших українців — читайте в нашому матеріалі.

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