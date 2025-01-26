Vast Space створить космічну станцію зі штучною гравітацією замість МКС

Каліфорнійська компанія Vast Space, заснована криптовалютним гуру Джедом МакКалебом, оголосила про амбітні плани щодо створення комерційних космічних станцій. У 2025 році компанія планує запустити свою першу станцію Haven-1, а до 2028 року — модульну Haven-2, яка стане альтернативою МКС після її виведення з експлуатації у 2030 році

Як зазначається у матеріалі Wired, довгостроковою метою Vast Space є розробка станції зі штучною гравітацією, що, за словами генерального директора Макса Хаота, допоможе з’ясувати, чи можливе комфортне довготривале життя в умовах, подібних до гравітації Місяця або Марса.

Перший етап планів включає співпрацю зі SpaceX для запуску двох місій до МКС у межах програми NASA для розвитку космічної економіки. У 2025 році Vast Space планує провести місію з чотирма астронавтами на борту Haven-1, яка триватиме два тижні.

Haven-1 матиме житловий об’єм у 45 кубічних метрів, лабораторію, комфортні умови для екіпажу та систему зв’язку через Starlink. За словами Хаота, станція не призначена для космічного туризму, а служитиме для важливих наукових і технологічних завдань.

«Хоча Haven-1 не призначена для туристів і не спроєктована як готель, вона буде відрізнятися комфортним і унікальним дизайном порівняно зі станціями-попередницями, — каже Хаот. — У ній житимуть професійні астронавти або особи, що фінансують себе самостійно, які виконуватимуть важливі завдання, оскільки лабораторія буде демонстратором для Haven-2, якою ми прагнемо замінити МКС».

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Haven-2, запланована на 2028 рік, буде більшою за Haven-1 та здатною приймати до 12 людей. У майбутньому компанія планує проводити експерименти зі штучною гравітацією на Haven-1, обертаючи станцію для імітації місячної гравітації.

Незважаючи на відсутність сьогодні комерційного ринку для таких станцій, Vast Space впевнена у своїх перспективах, плануючи знизити витрати на створення станцій у п’ять разів порівняно з державними проєктами. Основним завданням для компанії є залучення NASA як ключового партнера, а також співпраця з країнами, які раніше не брали участі в космічних програмах.

«Першою відмінністю від Haven-1 буде сертифікація від NASA, яке потім стане нашим основним замовником. Крім того, Haven-2 матиме два стикувальні порти і буде на 5 метрів довшим, з удвічі більшим герметичним об’ємом. Це дозволить нам мати більше ресурсів життєзабезпечення і більше простору, — зазначив Хаот. — Якщо ми створимо ефективну та доступну компанію, наші мрії стануть реальністю».

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