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Всесвітній фонд пам’яток включив Місяць до списку об’єктів у зоні ризику

20.01.2025 20:20
Микола Деркач
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Всесвітній фонд пам’яток (World Monuments Fund) заявив, що понад 90 важливих об’єктів на Місяці можуть бути знищені

Всесвітній фонд пам’яток включив Місяць до списку об’єктів у зоні ризику

Всесвітній фонд пам’яток включив Місяць до списку об’єктів у зоні ризику Фото: unsplash.com, freepik.com

Організація, яка зазвичай привертає увагу до таких об’єктів, як Мачу-Пікчу, храми Камбоджі та старе місто Таїз у Ємені, цього року вперше включила до свого списку Місяць.

«Місяць здається далеким від нашого звичного фокусу, але з дедалі частішими польотами у космос час організуватися», — зазначила президентка фонду Бенедикт де Монтлор.

Стурбований тим, що нова космічна гонка може загострити проблему космічного сміття і розширити туризм на орбіті та за її межами, фонд назвав Місяць одним з 25 об’єктів, що перебувають у небезпеці, у своєму звіті «Всесвітній огляд пам’яток до 2025 року». Серед інших місць у списку, яким загрожують такі виклики, як зміна клімату, туризм, конфлікти і стихійні лиха, — Сектор Газа, пошкоджена історична будівля в Києві, а також ерозія берегової лінії в Кенії і США.

Особливу тривогу викликає «Tranquillity Base» — місце посадки Apollo 11, де Ніл Армстронг вперше ступив на поверхню Місяця.

Хоча культурну спадщину зазвичай охороняють окремі країни, захист міжнародних об’єктів, як-от Місяць, є складнішим. З 2020 року США та 51 країна підписали Artemis Accords — необов’язкову угоду, яка закликає зберігати космічну спадщину. Водночас прогрес у створенні обов’язкових міжнародних правил захисту місячних об’єктів залишається повільним.

«Місяць не належить нікому. Це символ надії та майбутнього», — наголосила де Монтлор.

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Протягом майже 30 років фонд отримує номінації від експертів для включення до списку об’єктів під загрозою. Цьогоріч ініціативу висунув підрозділ Міжнародної ради з питань пам’яток, що спеціалізується на космічній спадщині. За словами президента підрозділу Ґая Джораєва, необхідно створити стале управління через величезну кількість людських артефактів на Місяці.

Серед них — золотий оливковий лист, залишений астронавтами Apollo 11, і мініатюрні скульптури Джеффа Кунса, які доставив апарат SpaceX.

Попри заклики до посиленого захисту місячної спадщини, деякі експерти сумніваються в нагальності ризиків.

«Твердження, що весь Місяць потрібно захищати від туризму і науки, дещо радикальне», — зазначила юристка з космічного права Мішель Генлон. Вона вказує, що багато наукових місій спрямовані до місць, віддалених від історичних посадок, але туристичні апарати можуть створити небезпеку без відповідних правил. Іншою загрозою є зіткнення старих супутників із поверхнею Місяця, адже там немає атмосфери, яка б їх спалювала.

На думку фонду, космічний туризм стане звичайним явищем у недалекому майбутньому.

«Рекреаційні візити на Місяць — це лише питання часу», — підсумував віцепрезидент фонду Джонатан Белл. Він наголосив, що включення Місяця до списку — це шанс привернути увагу до важливості збереження спадщини.

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За матеріалами nytimes.com.

Рубрики: СвітНовиниКосмос
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