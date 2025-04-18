Земля пережила одну з найпотужніших магнітних бурь за останній час

За даними сервісу Meteoagent, 15 квітня 2025 року Земля відчула на собі магнітну бурю, потужність якої сягнула 8 балів з 10. Але на цьому все не закінчилося: 16 та 17 березня інтенсивність зберігалася на рівні 7 балів і тільки сьогодні, 18 березня індекс знизився до 5 балів, хоча і досі знаходиться у червоній зоні. Чого очікувати далі?

Вже завтра, 19 квітня магнітна буря дещо спаде — до 3 балів (зелена зона). 20 числа люди також зможуть відпочити від надмірного тиску космічної погоди. З 21 по 25 березня індекс коливатиметься в межах 3-5 балів, а з 26 по 30 число фіксуватиметься мінімальний показник — 2 бали.

Зауважимо, що сьогодні фіксується магнітна буря середньої інтенсивності, яка здатна впливати як на самопочуття людей, так і на функціонування електроніки. За інформацією астрономів, рівень геомагнітної активності досяг К-індексу 5, що свідчить про підвищену активність на Сонці.

Метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, загальну слабкість, коливання артеріального тиску, дратівливість або порушення сну. У деяких випадках можливе загострення психоемоційних станів.

Окрім впливу на здоров’я, магнітна буря може спричинити збої в роботі GPS-навігації, радіозв’язку та супутникових систем, попереджають фахівці.

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Щоб мінімізувати вплив магнітних бурь на організм, експерти рекомендують дотримуватися здорового режиму дня, уникати стресів, більше відпочивати, а також обмежити споживання кави та алкоголю. Особливо обережними мають бути люди з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи.

Що саме спричиняє магнітні бурі?

Магнітні бурі виникають через сонячні спалахи, під час яких з Сонця викидаються великі потоки заряджених частинок. Коли ці частинки досягають магнітного поля Землі, вони взаємодіють з його лініями, спричиняючи збурення геомагнітного фону. Інтенсивність бурі залежить від сили сонячного спалаху, швидкості потоку частинок і напрямку їхнього руху. Ось чому періоди підвищеної сонячної активності можуть призводити до тривалих і потужних магнітних бурь, як це спостерігається зараз.

Позитивні наслідки магнітних бурь

Незважаючи на потенційний дискомфорт, магнітні бурі можуть створювати неймовірні природні явища. Одне з таких — це полярне сяйво, або аврора. Воно виникає, коли заряджені частинки Сонця взаємодіють з атомами в атмосфері Землі, викликаючи яскраві спалахи світла на небі.

У періоди сильної геомагнітної активності полярне сяйво іноді можна побачити навіть у регіонах, де воно зазвичай не спостерігається, наприклад, у північній частині Європи чи США. В Україні також періодично можна побачити це вражаюче явище, яке нагадує нам, що космічні процеси не тільки створюють незручності, а й дарують неземну красу.

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