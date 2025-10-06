НКЦПФР розширила список ненадійних інвестпроєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) продовжує працювати над захистом інвесторів та систематично інформує суспільство про фінансові проєкти з потенційними ризиками

Як наголосили в НКЦПФР, до списку сумнівних інвестиційних проєктів додались такі:

«Exo Capitals»;

«iTrade»;

«Stakhova invest».

Наразі список містить 450 проєктів. Всі вони доступні до перегляду на офіційному сайті Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».

Сумнівний інвестиційний проєкт зазвичай має такі ознаки: відсутність чітких фінансових прогнозів, непрозора структура, завищені обіцянки прибутку та високі ризики без належного обґрунтування. Повний перелік ознак шахрайства доступний за посиланням.

Якщо ви виявили підозрілий інвестпроєкт або зіткнулися з ознаками шахрайства — повідомте Комісію на електронну адресу: info@nssmc.gov.ua.

Перед тим як інвестувати — перевіряйте інформацію, ретельно оцінюйте ризики та довіряйте лише ліцензованим учасникам ринку, наголошують у Комісії.

Нагадаємо, що голова НКЦПФР анонсував цифрові зміни у системі пенсійних накопичень. За його словами, українці отримають прості та безпечні інструменти для інвестування та накопичення через сучасні цифрові сервіси, подібні до купівлі ОВДП у Дії. Важливим є і цифрове наближення системи до користувача, вважає Руслан Магомедов. Як показує досвід криптовалют, легкий доступ через смартфон значно підвищує популярність фінансових інструментів. Пенсійна система, інтегрована в цифрові сервіси, дасть змогу людям ефективно накопичувати, навіть якщо вони фізично не можуть відвідати установу.

Раніше ми писали, що НКЦПФР видала спеціальний дозвіл компанії Inzhur на об’єднання п’яти чинних фондів у єдиний інвестиційний фонд Inzhur REIT.

Крім того, НКЦПФР оновить вимоги подання фінзвітності. Передбачається, що з листопада 2025 року всі учасники ринку капіталів та організованих товарних ринків, що складають фінансову звітність за міжнародними стандартами, мають право не подавати фінансову звітність до Комісії, а зобов’язані здійснювати подання фінансової звітності виключно у форматі XBRL до Центру збору фінансової звітності (ЦЗФЗ).

