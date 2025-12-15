Як убезпечити себе від шахраїв під час новорічного онлайн-шопінгу

Під час купівлі подарунків в інтернеті варто бути особливо уважними: у різдвяно-новорічний період шахраї традиційно активізуються та частіше намагаються виманити гроші. У Rakuten Viber нагадали основні правила, які допоможуть убезпечити покупки онлайн

Перевірка продавця

Перед замовленням оцініть сайт або сторінку продавця. Насторожити мають «сирий» дизайн, відсутність контактів, розділів з інформацією про компанію, а також тексти з великою кількістю помилок. Окремо варто перевірити, чи використовує сайт захищений протокол https.

Якщо купуєте через соцмережі або месенджери, з’ясуйте, чи має продавець інші офіційні майданчики та власний сайт.

Оплата товару

За можливості обирайте оплату під час отримання. Якщо продавець наполягає на передплаті, не переказуйте кошти на незнайомі картки та не переходьте за підозрілими посиланнями.

Надійніший варіант — користуватися відомими платіжними сервісами на кшталт WayForPay, LiqPay або Portmone, які додатково захищають дані банківської картки.

Повернення та обмін

Ознака добросовісного продавця — чіткі та зрозумілі правила повернення й обміну. Шахраї часто уникають конкретики або обмежуються загальними, розмитими формулюваннями.

Відгуки

Перед покупкою перевірте відгуки: на сайті, в коментарях до товарів або в закріплених історіях у соцмережах. Однакові коментарі, їхня повна відсутність або підозріло «ідеальні» оцінки можуть бути сигналом шахрайства.

На маркетплейсах також варто дивитися на рейтинг продавця, термін роботи та історію угод — безпечніше обирати тих, хто давно присутній на платформі.

«Космічна» знижка

Надто низька ціна — ще один привід насторожитися. Якщо на інших майданчиках вартість приблизно однакова, а в одному магазині товар помітно дешевший, це може вказувати на підробку або шахрайську схему. Перед оплатою варто порівняти ціни в кількох продавців.

