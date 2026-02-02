BlackRock продав Біткоїн та Ефір на $1,2 млрд: падіння крипторинку

Поточний розпродаж на крипторинку відобразився у зниженні інституційного інтересу до цифрових активів: BlackRock скоротив свою експозицію до Біткоїна та Ethereum

Зокрема, в останній тиждень січня найбільша у світі компанія з управління активами зафіксувала сукупні відтоки близько $1,2 млрд зі своїх спотових Біткоїн-ETF та Ethereum-ETF.

Дані за 26–30 січня показують, що BlackRock позбувся Біткоїна приблизно на $947 млн через iShares Bitcoin Trust (IBIT), а також продав Ethereum орієнтовно на $264 млн через iShares Ethereum Trust (ETHA).

Найінтенсивніший продаж Біткоїна припав на кінець тижня. 29 січня IBIT зафіксував чисті відтоки приблизно на $318 млн, а наступного дня — ще більший відтік на $528 млн.

Раніше протягом тижня тиск продажів також зберігався: 27 січня відтоки становили додаткові $103 млн, які були лише частково компенсовані помірним припливом на початку періоду. Ці відтоки частково сприяли подальшому падінню Біткоїна, який відтоді втратив зону підтримки на рівні $80 000.

Станом на момент написання матеріалу Біткоїн оцінювався в $78,5 тис., знизившись більш ніж на 6% за останні 24 години. У тижневому вимірі криптовалюта скоригувалася більш ніж на 11%.

Відтоки Ethereum у BlackRock

Ethereum повторив цю динаміку, але в менших масштабах. ETHA переживав стабільний продаж протягом тижня, який завершився суттєвим відтоком на $157 млн 30 січня після того, як напередодні фонд втратив майже $55 млн.

Читайте також: Крипторинок за день втратив $200 млрд

Хоча 28 січня на короткий час було зафіксовано приплив на $27 млн, цього виявилося недостатньо, щоб переламати загальний тренд, і до кінця тижня Ethereum-ETF упевнено залишилися в зоні чистих відтоків.

Загалом активність BlackRock відбувалася на тлі масштабної слабкості серед крипто-ETF, лістингованих у США. Спотові Біткоїн-ETF у сукупності показали кілька днів поспіль чистих відтоків, зокрема майже $818 млн лише 29 січня, що свідчить: тиск продажів поширювався далеко за межі одного емітента.

Ethereum-ETF також фіксували постійні вилучення коштів, вказуючи на ширший відступ інституційних інвесторів від експозиції до цифрових активів. Відповідно, ціна Ethereum також під тиском: за останні 24 години вона впала більш ніж на 10% і на момент написання матеріалу торгувалася на рівні $2 415.

Масштаб і час відтоків свідчать, що продаж у межах крипто-ETF наприкінці січня був спричинений не поодиноким ребалансуванням фондів, а ширшим переглядом ринкових умов.

Оскільки протягом цього періоду і Біткоїн, і Ефір залишалися під тиском, потоки в ETF показують, що великі інвестори вирішили агресивно знизити ризик напередодні лютого.

За матеріалами finbold.com.