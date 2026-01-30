Падіння Біткоїна до $81 000 спровокувало хвилю ліквідацій майже на $2 млрд

Біткоїн опустився до мінімуму за дев’ять місяців — $81 000, що за останню добу спричинило мільярдні ліквідації. Трейдери почали розпродавати активи на тлі загострення напруженості на Близькому Сході та нових заяв президента США Дональда Трампа про можливі мита

30 січня вранці Біткоїн просів до $81 058 на Coinbase — це найнижчий рівень із квітня, свідчать дані TradingView. Від історичного максимуму $126 000 у жовтні криптовалюта втратила 35%.

За даними CoinGlass, за останні 24 години було ліквідовано позиції 270 000 трейдерів, а загальний обсяг ліквідацій сягнув $1,68 млрд. Основна частка ліквідацій — 93% — припала на лонг-позиції з плечем, переважно в BTC та ETH.

Зараз Біткоїн перебуває в критичній зоні підтримки на місячному таймфреймі після падіння до дев’ятимісячного мінімуму. Ширший обвал на крипторинку за останні 24 години зменшив його загальну капіталізацію на $200 млрд.

Геополітика та мита тиснуть на ринки

Падіння відбулося на тлі повідомлень, що США відправили ще один військовий корабель на Близький Схід через зростання напруженості з Іраном. Трамп заявив, що планує поговорити з Тегераном.

«Зараз до Ірану прямує багато дуже великих, дуже потужних кораблів, і було б чудово, якби нам не довелося їх використовувати», — сказав Трамп.

Цікаве по темі: 5 криптовалют, на які варто звернути увагу на думку експертів

Того ж дня Трамп також оголосив надзвичайний стан національного масштабу й підписав указ, який передбачає запровадження мит на будь-які товари з країн, що продають або постачають нафту Кубі. Це посилило занепокоєння трейдерів.

Золото також пішло вниз: воно втратило 9% від історичного максимуму $5 600 за унцію, зафіксованого в четвер. Срібло скоригувалося на 11,5%.

Техзвітність і страхи довкола ШІ посилили розпродаж

Операційний директор біржі BTSE Джефф Мей вважає, що на ринок також вплинули слабкі звіти технологічних компаній.

«Учорашня просадка ринку явно корелювала з провальним звітом Microsoft», — сказав він.

Акції Microsoft упали на 10% у четвер — це найбільше денне падіння з березня 2020 року — після того як компанія відзвітувала про рекордні витрати та сповільнення зростання продажів у хмарному напрямі.

«Інвестори хвилюються, що ширший відступ технологічних акцій, пов’язаних із ШІ, вдарить по ринку загалом, і частина з них знижує ризики у своїх портфелях, — зазначив він. — Ми вважаємо, що падіння було відносно перебільшеним, оскільки криптовалюти й так знижуються з жовтня, а Біткоїн та інші криптовалюти зараз залишаються привабливими за ціною з обмеженим потенціалом подальшого зниження».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Емітент найбільшого у світі стейблкоїна скуповує золото

Коли квантові комп’ютери зламають шифрування Біткоїна: названо дату

Стейблкоїни є реальною загрозою для банків — Standard Chartered

Джерело: Cointelegraph.