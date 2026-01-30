close-btn
PaySpaceMagazine

Падіння Біткоїна до $81 000 спровокувало хвилю ліквідацій майже на $2 млрд

30.01.2026 16:40
Ольга Деркач

Біткоїн опустився до мінімуму за дев’ять місяців — $81 000, що за останню добу спричинило мільярдні ліквідації. Трейдери почали розпродавати активи на тлі загострення напруженості на Близькому Сході та нових заяв президента США Дональда Трампа про можливі мита

Падіння Біткоїна до $81 000 спровокувало хвилю ліквідацій майже на $2 млрд

Фото: pixabay.com

30 січня вранці Біткоїн просів до $81 058 на Coinbase — це найнижчий рівень із квітня, свідчать дані TradingView. Від історичного максимуму $126 000 у жовтні криптовалюта втратила 35%.

За даними CoinGlass, за останні 24 години було ліквідовано позиції 270 000 трейдерів, а загальний обсяг ліквідацій сягнув $1,68 млрд. Основна частка ліквідацій — 93% — припала на лонг-позиції з плечем, переважно в BTC та ETH.

Зараз Біткоїн перебуває в критичній зоні підтримки на місячному таймфреймі після падіння до дев’ятимісячного мінімуму. Ширший обвал на крипторинку за останні 24 години зменшив його загальну капіталізацію на $200 млрд.

Геополітика та мита тиснуть на ринки

Падіння відбулося на тлі повідомлень, що США відправили ще один військовий корабель на Близький Схід через зростання напруженості з Іраном. Трамп заявив, що планує поговорити з Тегераном.

«Зараз до Ірану прямує багато дуже великих, дуже потужних кораблів, і було б чудово, якби нам не довелося їх використовувати», — сказав Трамп.

Цікаве по темі: 5 криптовалют, на які варто звернути увагу на думку експертів

Того ж дня Трамп також оголосив надзвичайний стан національного масштабу й підписав указ, який передбачає запровадження мит на будь-які товари з країн, що продають або постачають нафту Кубі. Це посилило занепокоєння трейдерів.

Золото також пішло вниз: воно втратило 9% від історичного максимуму $5 600 за унцію, зафіксованого в четвер. Срібло скоригувалося на 11,5%.

Техзвітність і страхи довкола ШІ посилили розпродаж

Операційний директор біржі BTSE Джефф Мей вважає, що на ринок також вплинули слабкі звіти технологічних компаній.

«Учорашня просадка ринку явно корелювала з провальним звітом Microsoft», — сказав він.

Акції Microsoft упали на 10% у четвер — це найбільше денне падіння з березня 2020 року — після того як компанія відзвітувала про рекордні витрати та сповільнення зростання продажів у хмарному напрямі.

«Інвестори хвилюються, що ширший відступ технологічних акцій, пов’язаних із ШІ, вдарить по ринку загалом, і частина з них знижує ризики у своїх портфелях, — зазначив він. — Ми вважаємо, що падіння було відносно перебільшеним, оскільки криптовалюти й так знижуються з жовтня, а Біткоїн та інші криптовалюти зараз залишаються привабливими за ціною з обмеженим потенціалом подальшого зниження».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Емітент найбільшого у світі стейблкоїна скуповує золото

Коли квантові комп’ютери зламають шифрування Біткоїна: названо дату

Стейблкоїни є реальною загрозою для банків — Standard Chartered

Джерело: Cointelegraph.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Коли квантові комп’ютери зламають шифрування Біткоїна: названо дату 28.01.2026

Коли квантові комп’ютери зламають шифрування Біткоїна: названо дату
Лютий може стати бичачим для Біткоїна 28.01.2026

Лютий може стати бичачим для Біткоїна
Створено перший годинник з функцією майнінгу Біткоїна 27.01.2026

Створено перший годинник з функцією майнінгу Біткоїна
Біткоїн обвалиться, якщо перетне цей рівень 27.01.2026

Біткоїн обвалиться, якщо перетне цей рівень
Коли Біткоїн обвалиться до $50 000 — прогноз Finbold 26.01.2026

Коли Біткоїн обвалиться до $50 000 — прогноз Finbold
BlackRock продав BTC та ETH на $1 млрд: спад крипторинку 26.01.2026

BlackRock продав BTC та ETH на $1 млрд: спад крипторинку
Вибір редакції
Всі
Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  20:40

Рон Пол попереджає, що фіатна система на межі зламу

 Сьогодні  19:40

Трамп висунув нового кандидата на пост голови ФРС

 Сьогодні  18:40

НКЦПФР оновила список SKAM-проєктів

 Сьогодні  17:40

Криптомережа Mesh досягла статусу єдинорога

 Сьогодні  16:40

Падіння Біткоїна до $81 000 спровокувало хвилю ліквідацій майже на $2 млрд

 Сьогодні  15:40

RozetkaPay та Вчасно.Каса запустили автоматичну фіскалізацію всіх платежів

 Сьогодні  14:40

Яку суму сплатили до бюджету великі платники податків у 2025 році

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.