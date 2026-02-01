Крипторинок за день втратив $200 млрд

У період з 29 по 30 січня 2026 року відбулось падіння ринкової капіталізації на $200 млрд, що приголомшило інвесторів. Загальна оцінка криптовалют обвалилася з $2,96 трлн до $2,76 трлн

Останній обвал стався після періоду підвищеної волатильності та частих низхідних рухів, що визначали кінець січня 2026 року. Чергове просідання відбулося на тлі того, що різні ризикові фактори накопичувалися у прискореному темпі.

Чому криптовалюти падають сьогодні

У фінансовому світі протистояння між головою Федеральної резервної системи Джеромом Пауеллом та президентом США Дональдом Трампом, схоже, наближається до січневої кульмінації:

проти керівника центробанку триває кримінальне розслідування;

оголошено

На внутрішньому фронті на ризикові активи також тисне дедалі ймовірніший шатдаун уряду 31 січня. Зокрема, очікується, що Конгрес США знову скоротить фінансування федерального уряду через розбіжності щодо фінансування Служби імміграції та митного контролю США (ICE).

Законодавча суперечка спалахнула після того, як деякі юристи назвали «узаконеним державою вбивством» загибель протестувальника та медсестри у справах ветеранів (VA) у Міннеаполісі.

Міжнародні ризики також посилюються. Хоча ескалація Дональдом Трампом 60-річної блокади Куби привернула багато уваги ввечері 29 січня, більш довгостроковим — і, ймовірно, більш впливовим чинником стало нарощування військової присутності, яке, на думку багатьох, є підготовкою до ще однієї атаки на Іран.

Ризикові активи особливо чутливі до конфліктів у Перській затоці, з огляду на критичну роль Ормузької протоки — вузької водної артерії, яку, як вважають, Іран здатен легко перекрити — для світових поставок нафти і, відповідно, для глобальної економіки.

Новий криптообвал поглиблює спад кінця 2025 року

Водночас, хоча нещодавні внутрішні та міжнародні події, без сумніву, могли спровокувати останнє падіння, воно вписується у ширший патерн, який спостерігається на крипторинку з кінця 2025 року.

Зокрема, після того як багато цифрових активів — на чолі з Біткоїном (BTC) на рівні близько $125 000 — у жовтні оновили історичні максимуми, сектор загалом перейшов у низхідний тренд.

Хоча зниження було відносно повільним, низка блокчейн-аналітиків дійшла висновку, що традиційний 4-річний цикл може більше не працювати. Наприклад, популярний ончейн-експерт у X Алі Мартінес оцінював, що Біткоїн може досягти мінімуму цього циклу — ймовірно, поблизу $38 000 — уже в жовтні 2026 року.

Біткоїн за день «стер» $110 млрд

Якщо дивитися саме на BTC, «ведмежі» прогнози виглядають дедалі ймовірнішими. Із $200 млрд, які зникли з крипторинку, на Біткоїн припадає близько $110 млрд: його оцінка впала приблизно з $1,76 трлн до близько $1,65 трлн лише за 24 години.

Цей рух — який опустив BTC до ціни на момент написання матеріалу $82 301 — означає, що провідна криптовалюта світу просіла нижче раніше надійної зони підтримки поблизу $85 000, сформованої 100-денною ковзною середньою (MA).

Подальший рух Біткоїна може залежати від того, чи піде він до наступної підтримки трохи вище $80 000, чи зможе пробити найближчий опір трохи вище $88 000.

Невизначеність підсилюється ймовірною стійкістю зовнішніх ризиків, які, найімовірніше, і далі формуватимуть зустрічний вітер, а також двома потенційними шоками у вихідні 31 січня та 1 лютого. Водночас додатковим фактором підтримки може стати те, що BTC через знижену ціну тепер можуть розглядати як привабливу покупку.

За матеріалами finbold.com.