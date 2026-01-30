Трамп висунув нового кандидата на пост голови ФРС

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір призначити колишнього члена Ради керівників Федеральної резервної системи Кевіна Ворша новим головою ФРС після завершення каденції Джерома Пауелла у травні. Кандидатуру ще має затвердити Сенат

«Я давно знаю Кевіна і не сумніваюся, що він увійде в історію як один із ВЕЛИКИХ голів ФРС — можливо, найкращий. Він ідеально підходить на цю роль і ніколи вас не підведе», — заявив Трамп.

Ринки відреагували стримано позитивно: світові фондові індекси зросли, долар укріпився, а ціна на золото знизилася. Інвестори вважають Ворша прихильником нижчих ставок, але без радикального пом’якшення монетарної політики.

Втім, проходження кандидатури через Сенат залишається під питанням. Сенатор-республіканець Том Тілліс заявив, що блокуватиме будь-яке призначення до ФРС, доки Міністерство юстиції не завершить кримінальне розслідування щодо Пауелла. За умов мінімальної переваги республіканців у банківському комітеті його позиція може заблокувати процес.

Інші республіканці наголошують, що Ворш здатен зберегти незалежність ФРС. Водночас експерти зазначають, що саме питання незалежності центробанку стане ключовим під час затвердження.

Погляди Ворша на політику ФРС

Кевін Ворш, 55 років, є юристом і науковим співробітником Інституту Гувера при Стенфордському університеті. Він підтримує ідею різкого зниження ставок і критикує ФРС за недооцінку впливу зростання продуктивності, зокрема завдяки штучному інтелекту. Також він виступає за скорочення балансу центробанку та пом’якшення банківського регулювання.

У 2006–2011 роках Ворш уже входив до керівництва ФРС і був ключовим посередником між регулятором і Волл-стріт під час фінансової кризи. Нині саме йому, у разі затвердження, доведеться керувати інституцією, яку він неодноразово закликав до глибокої трансформації.

