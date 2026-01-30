close-btn
PaySpaceMagazine

Трамп висунув нового кандидата на пост голови ФРС

30.01.2026 19:40
Микола Деркач

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір призначити колишнього члена Ради керівників Федеральної резервної системи Кевіна Ворша новим головою ФРС після завершення каденції Джерома Пауелла у травні. Кандидатуру ще має затвердити Сенат

Трамп висунув нового кандидата на пост голови ФРС

Фото: chatgpt.com

«Я давно знаю Кевіна і не сумніваюся, що він увійде в історію як один із ВЕЛИКИХ голів ФРС — можливо, найкращий. Він ідеально підходить на цю роль і ніколи вас не підведе», — заявив Трамп.

Ринки відреагували стримано позитивно: світові фондові індекси зросли, долар укріпився, а ціна на золото знизилася. Інвестори вважають Ворша прихильником нижчих ставок, але без радикального пом’якшення монетарної політики.

Втім, проходження кандидатури через Сенат залишається під питанням. Сенатор-республіканець Том Тілліс заявив, що блокуватиме будь-яке призначення до ФРС, доки Міністерство юстиції не завершить кримінальне розслідування щодо Пауелла. За умов мінімальної переваги республіканців у банківському комітеті його позиція може заблокувати процес.

Інші республіканці наголошують, що Ворш здатен зберегти незалежність ФРС. Водночас експерти зазначають, що саме питання незалежності центробанку стане ключовим під час затвердження.

Читайте також: ФРС вдруге поспіль знизила базову ставку на 0,25%

Погляди Ворша на політику ФРС

Кевін Ворш, 55 років, є юристом і науковим співробітником Інституту Гувера при Стенфордському університеті. Він підтримує ідею різкого зниження ставок і критикує ФРС за недооцінку впливу зростання продуктивності, зокрема завдяки штучному інтелекту. Також він виступає за скорочення балансу центробанку та пом’якшення банківського регулювання.

У 2006–2011 роках Ворш уже входив до керівництва ФРС і був ключовим посередником між регулятором і Волл-стріт під час фінансової кризи. Нині саме йому, у разі затвердження, доведеться керувати інституцією, яку він неодноразово закликав до глибокої трансформації.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Падіння Біткоїна до $81 000 спровокувало хвилю ліквідацій майже на $2 млрд

НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

НБУ змінив порядок виконання міжбанківських платежів

За матеріалами reuters.com.

Рубрики: СвітНовиниСША
google news
Новини по темі
Revolut змінює план виходу на ринок США та не купуватиме банк 23.01.2026

Revolut змінює план виходу на ринок США та не купуватиме банк
Криптокомпанія BitGo залучила $212,80 млн під час IPO у США 22.01.2026

Криптокомпанія BitGo залучила $212,80 млн під час IPO у США
Чому ринок облігацій США може обвалитися у 2026 році 21.01.2026

Чому ринок облігацій США може обвалитися у 2026 році
Яка зарплата у жителів США — офіційний звіт 19.01.2026

Яка зарплата у жителів США — офіційний звіт
Рецесія вже на горизонті — прогноз економіста 17.01.2026

Рецесія вже на горизонті — прогноз економіста
Роберт Кійосакі попередив, що історія з гіперінфляцією скоро повториться 24.12.2025

Роберт Кійосакі попередив, що історія з гіперінфляцією скоро повториться
Вибір редакції
Всі
Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  20:40

Рон Пол попереджає, що фіатна система на межі зламу

 Сьогодні  19:40

Трамп висунув нового кандидата на пост голови ФРС

 Сьогодні  18:40

НКЦПФР оновила список SKAM-проєктів

 Сьогодні  17:40

Криптомережа Mesh досягла статусу єдинорога

 Сьогодні  16:40

Падіння Біткоїна до $81 000 спровокувало хвилю ліквідацій майже на $2 млрд

 Сьогодні  15:40

RozetkaPay та Вчасно.Каса запустили автоматичну фіскалізацію всіх платежів

 Сьогодні  14:40

Яку суму сплатили до бюджету великі платники податків у 2025 році

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.