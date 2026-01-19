Держпідприємство Дія закривають: причина

Державне підприємство Дія перебуває у процесі припинення — відповідна позначка з’явилася в державному реєстрі юридичних осіб

Про це йдеться на платформі YouControl, пише «Економічна правда».

У Міністерстві цифрової трансформації наголошують: мова не про закриття сервісу, а про зміну організаційно-правової форми. Держпідприємство трансформують в акціонерне товариство.

«Для користувачів застосунку та порталу абсолютно нічого не змінюється. Як і завжди, сервіси працюють 24/7, документи під рукою, а послуги надаються так само швидко», — повідомила у пресрелізі, який є у розпорядженні ЕП, заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Цікаве по темі: Ще 2 банки приєдналися до сервісу е-Підприємець на порталі Дія

За її словами, перехід до іншої форми — це виконання закону про трансформацію державних підприємств відповідно до євроінтеграційних вимог. Водночас держава й надалі залишатиметься єдиним власником: формат акціонерного товариства не передбачає приватизації.

У Мінцифри також пояснюють, що новий статус має розширити можливості для розвитку Дії: він спростить взаємодію з українським бізнесом, полегшить укладання партнерств і прискорить запуск спільних технологічних проєктів.

Нагадаємо, що до Стратегічної ради Diia.City United приєдналася Вікторія Тігіпко — засновниця та керуюча партнерка венчурного фонду TA Ventures і президентка глобального ангельського синдикату ICLUB. Її участь посилює Стратегічну раду міжнародною венчурною експертизою та практичним досвідом роботи з глобальним капіталом.

Раніше ми писали, скільки податків сплатили резиденти Дія.City у 2025. Резиденти Дія.City за підсумками 2025 року сплатили до бюджету ₴34,6 млрд податків. Це майже вдвічі більше, ніж у 2024-му — тоді компанії перерахували понад ₴18 млрд.

Крім того, на порталі Дія.Бізнес зʼявилися ШІ-асистенти — одні з перших в Україні державних онлайн-асистентів, створених спеціально для підтримки підприємців. Вони допомагають швидше знаходити рішення для розвитку бізнесу — від ідеї запуску до масштабування та виходу на міжнародні ринки.

