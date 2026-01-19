Користувач Polymarket заробив $6 млн за 1 день

Працюючи на Polymarket під нікнеймом Beachboy4, «трейдер» зафіксував приголомшливий прибуток у $6,12 млн за один день, різко змінивши картину рахунку, який раніше був глибоко в мінусі. Це один з найкращих одноденних результатів, коли-небудь зафіксованих на платформі прогнозів

Дані платформи показують, що цей одноденний «джекпот» різко підняв добовий графік прибутків і збитків Beachboy4: майже вертикальний стрибок помітно вирізняється на тлі загалом нерівної історії результатів.

До цього стрибка сукупні результати трейдера за весь час показували збитки приблизно на $687 824, але останні прибутки стерли більшість цих просідань за лічені години.

Найприбутковіші угоди

Прибуток забезпечили переважно серія великих, концентрованих ставок на спортивних ринках. Закриті позиції демонструють багатомільйонні виграші на футбольних результатах, зокрема успішні прогнози щодо матчів за участю Tottenham Hotspur та Sunderland, кожен із яких приніс семизначні виплати.

Meet the most profitable trader, “beachboy4,” who made $6.12M in just one day on #Polymarket. Covering almost all the losses in just one day, only $687,824 now needs to be recovered.https://t.co/sYnh09ASZB pic.twitter.com/qoWCU0PxzR — Onchain Lens (@OnchainLens) January 18, 2026

Відчутний внесок дали й кілька ринків зі спредами NBA: окремі позиції принесли понад $500 000 прибутку після розрахунку на користь користувача. Разом ці результати забезпечили одноденний приріст, який перевищив сумарні історичні збитки на платформі.

Попри такий масштабний одноденний успіх, загальна картина рахунку залишається неоднозначною. У розрізі «за весь час» показник прибутків і збитків усе ще демонструє чистий мінус трохи менше ніж $700 000.

Втім, масштаб останнього зростання суттєво скоротив цей розрив, залишивши Beachboy4 за крок від того, щоб вийти в плюс за весь період.

Активні позиції свідчать, що трейдер і далі залучає значний капітал, роблячи великі ставки. Він тримає значні відкриті позиції на ринках зі спредами в NBA, а також меншу політичну ставку, пов’язану з висуненням кандидата на президентську номінацію Республіканської партії США у 2028 році. Загальна вартість відкритих позицій становить майже $2 млн, що вказує на те, що після історичного дня Beachboy4 суттєво не знизив ризики.

Раптовий стрибок добової кривої прибутків на тлі більш плаского довгострокового тренду підкреслює і можливості, і ризики, закладені в подієвій структурі Polymarket.

За матеріалами finbold.com.