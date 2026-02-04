Скільки грошей Україна залучила від ОВДП у 2026

Уряд залучив у січні від продажу / обміну ОВДП на аукціонах 64 млрд грн, а загалом упродовж воєнного стану – майже 2 091 млрд грн. 3 лютого також було залучено 5,3 млрд грн

За даними депозитарію НБУ, упродовж січня 2026 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 64 005,2 млн грн. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 40 869,4 млн грн.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення до 31 січня 2026 року Уряд України на первинних аукціонах залучив 1 546 120,9 млн грн, $10 791,3 млн та €3 247,2 млн, а на погашення за ОВДП спрямував 1 036 023,6 млн грн, $11 495,3 млн та €2 921,4 млн.

Забезпечити ефективну роботу внутрішнього боргового ринку вдалося завдяки спільним зусиллям уряду та Національного банку України.

Зокрема, у 2025 році посилено можливості для здійснення Міністерством фінансів України активних операцій із метою підвищення ефективності управління внутрішнім державним боргом. Так, Національний банк забезпечив можливість проведення розрахунків за новим видом розміщення ОВДП шляхом проведення аукціонів із розміщення ОВДП із одночасним обміном на ОВДП іншого випуску, що перебувають в обігу.

Зі свого боку уряд пропонує ставки за ОВДП на ринковому рівні. Так, максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у січні, становила 17,80% річних у гривні. ОВДП, номіновані в доларах США та в євро, у січні не розміщувалися.

Нагадуємо, що сьогодні кожен може долучитися до купівлі військових облігацій та підтримати фінансову стійкість України.

Нижче наведено детальну статистику депозитарію НБУ станом на 1 лютого 2026 року виключно стосовно військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах.

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками – первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Станом на 1 лютого 2026 року він становив:

113 898,8 млн грн, або 39,4% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 січня 2026 року – 110 839,2 млн грн, або 37,4%);

$1 409,1 млн, або 64,9% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США (станом на 1 січня 2026 року – $1 375,0 млн, або 63,3%);

€256,2 млн, або 37,3% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у євро (станом на 1 січня 2026 року – €250,9 млн, або 36,6%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 лютого 2026 року становив 187,3 млрд грн в еквіваленті порівняно з 168,2 млрд грн в еквіваленті станом на 1 лютого 2025 року.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 лютого 2026 року становив 5 251,2 млн грн, $12,3 млн та €10,0 млн.

Міністерство фінансів України в січні 2026 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 18 460,9 млн. грн.

Детальнішу статистику щодо військових облігацій розміщено за посиланням.

Скільки залучено у лютому 2026

За даними Міністерства фінансів України, 3 лютого залучено до державного бюджету під час аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) понад 5,3 млрд грн.

Найбільший обсяг інвестицій забезпечили облігації строком 3 роки з дохідністю 17% річних(середньозважена – 16,99%) – до бюджету залучено понад 3,2 млрд гривень.

Облігації строком 1,2 року з дохідністю 15,68% річних забезпечили надходження у розмірі понад 2,1 млрд гривень.

«Від початку повномасштабної війни держава вже залучила близько 2 трлн грн для фінансування своїх потреб через інструмент ОВДП. Усі кошти від продажу воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави», — йдеться у повідомленні Мінфіну.

Аукціони з розміщення ОВДП відбуваються щовівторка. Номінал однієї облігації становить 1 000 грн, 1 000 доларів США або 1 000 євро.

Дізнатись, як долучитись до інвестування, можна за посиланням: bonds.gov.ua.

