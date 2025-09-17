Скільки українських бізнесів переїхали в інші регіони — Опендатабот

Майже 8 тисяч компаній релокувались по Україні за 8 місяців 2025 року за даними Єдиного державного реєстру. Загалом 8 345 разів український бізнес переїздив по країні цьогоріч. Кількість переїздів стабілізувалась і навіть стала меншою, ніж до початку повномасштабної. Найпопулярнішим регіоном, звідки та куди переїжджає бізнес, залишається Київ

Про це йдеться в аналітичній статті Опендатабот.

Зазначається, що 8 345 переїздів бізнесу з одного регіону в інший було зафіксовано в Україні цьогоріч. Це майже так само, як і торік, й навіть на 10% менше, ніж у 2021 році. Загалом 7 988 компаній здійснили релокацію по Україні за цей період. Варто зазначити, що деякі бізнеси встигли переїхати навіть кілька разів.

Найчастіше переїжджають компанії, що працюють у сфері торгівлі: фактично, це кожен третій бізнес з усіх, хто переїздив країною. Також часто переїжджає бізнес у сфері будівництва (6%), сільського господарства (5%) та нерухомості (5%).

Більшість бізнесів переїжджає за маршрутом до та з Києва. Основними напрямками переміщення бізнесу залишаються маршрути між Києвом та областями. Найпопулярнішими стали переїзди зі столиці до Київської області (494 компанії), до Дніпропетровської області (379), а також у зворотному напрямку: з Київської області до столиці (378). На Харківщину з Києва переїхали 358 компаній, тоді як з Дніпропетровщини до столиці — 336.

Варто зазначити, що Харківщина цьогоріч загалом у лідерах: у прифронтовий регіон переїхало більше бізнесів, аніж виїхали з нього: +374 компанії цьогоріч. Схожа картина у Запорізькій (+276), Львівській (+161), Закарпатській (+83) та Київській (+77) областях. Натомість у столиці — зворотна тенденція: звідти виїхало на 657 компаній більше, ніж приїхало. Далі за від’ємним балансом ідуть Дніпропетровська область (-102), Донецька (-97), Волинська (-83) та Полтавська (-62).

Загалом найбільше бізнесу виїхало саме зі столиці — 2 909 компаній, це 36% від загалу. Серед інших регіонів-донорів варто відзначити Дніпропетровщину (824 компанії), Київщину (770), Одещину (507) та Львівщину (451).

Водночас Київ залишається і головним пунктом призначення, куди переїжджає бізнес — 2 252 компанії обрали його новим місцем роботи. Наслідують Київщина (847), Харківщина (742), Дніпропетровщина (722) та Львівщина (613).

3 компанії, що входять до цьогорічного Індексу Опендатабота, також встигли змінити свою юридичну адресу. Серед них компанія ОПЕРКОМ, яка працює у ресторанно-готельній сфері, з доходом у 1,4 млрд грн за минулий рік. Компанія переїхала з Києва до Запорізької області та наразі перебуває у процесі оформлення банкрутства.

Медична лабораторія Ескулаб, з доходом у 942,4 млн грн, у лютому повернулося на Львівщину після короткого перебування у столиці. Страхова компанія АСКО ДС, яка торік мала 83,9 млн грн доходу, у серпні перемістилося з Донеччини до Києва.

