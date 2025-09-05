close-btn
Де українці відкривають бізнес та куди йдуть бюджетні виплати — YC.Market

05.09.2025 14:30
Микола Деркач

Команда YC.Market до Дня підприємця дослідила актуальну ситуацію підприємницької діяльності в Україні та виокремила кілька важливих тенденцій

Де українці відкривають бізнес та куди йдуть бюджетні виплати — YC.Market

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це повідомила пресслужба YouControl.

Головні інсайти дослідження:

  1. Бізнес сконцентровано у кількох ключових регіонах. Лідерами за кількістю новостворених бізнесів стали м. Київ, Дніпропетровська, Львівська, Київська та Одеська області, які разом забезпечують левову частку підприємницької активності з початку 2025 року.
  2. Державні кошти розподіляються нерівномірно. Компанії та ФОП столиці отримали найбільше бюджетних виплат (майже 449 млн грн), що приблизно в 1,5 раза більше, ніж у Дніпропетровської області, що посіла другу сходинку. Третя — Львівщина (201 млн грн).
  3. Іноземний бізнес не втрачає інтерес до України. У 2022–2025 рр. найбільше нових компаній із закордонними засновниками зареєстрували підприємці з Туреччини, США, Польщі, Німеччини та Великої Британії. Також спостерігаємо тенденцію приросту кількості таких підприємств рік до року після початку гарячої фази війни.

Географія субʼєктів господарювання України

Де українці відкривають бізнес та куди йдуть бюджетні виплати — YC.Market

Фото: blog.youcontrol.market

Найбільша концентрація бізнесу зосереджена у кількох ключових регіонах:

м. Київ – лідер за кількістю суб’єктів, тут зосереджена найбільша частка бізнесу країни – 34655 ФОП та компаній станом на початок вересня 2025 року. Дніпропетровська область посіла друге місце – тут зареєстровано 21069 субʼєктів господарювання. Львівська область є одним з драйверів бізнес-активності на Заході України та посіла 3 сходинку — тут зареєстровано 17096 субʼєктів від початку року.

Київська область послідовно посіла 4 позицію з результатом в 16233 субʼєкта. Замикає пʼятірку лідерів Одеська область з 15954 зареєстрованими компаніями та підприємцями. Разом ці п’ять регіонів формують найбільшу частку підприємництва в країні від початку 2025 року — на них припадає понад половина всіх нових бізнесів, що підкреслює диспропорцію в географії підприємницької активності.

Бізнес тяжіє до великих економічних і культурних центрів, де більше можливостей і ресурсів. Натомість у менших та особливо прифронтових регіонах кількість нових суб’єктів господарювання помітно менша.

Читайте також: Податкова запустила новий інструмент для перевірки бізнесу — SAF-T UA

Регіональний розподіл за видатками новостворених у 2025 р. підприємств 

Де українці відкривають бізнес та куди йдуть бюджетні виплати — YC.Market

Фото: blog.youcontrol.market

«Ми розглянули розподіл бюджетних коштів (державних або місцевих). Так, у таблиці зображено кількість коштів, які компанії та ФОПи, створені від початку поточного року, фактично отримали як оплату з бюджету (наприклад, за тендерами чи як підрядники державних установ) від 1 січня і до 1 вересня 2025 року», — пояснюють аналітики.

За даними аналітичної системи YC.Market пʼятірку лідерів очолює Київ – 448,7 тисяч гривень з державного бюджету отримали компанії та ФОП у столиці. Другу сходинку посіла Дніпропетровська область (308,6 тис. грн), на третій позиції  Львівська область (201,4 тис. грн.). Субʼєкти господарювання у Київській області отримали 67,7 тис. грн. державних коштів. Замикає пʼятірку лідерів серед регіонів Закарпаття – 45,6 тис. грн.

Не менш показовою є картина розподілу державних коштів (тендери, державні підряди тощо) між регіонами. Станом на серпень 2025 року п’ятірку лідерів очолює Київ – столичні компанії та ФОПи фактично отримали 448 667 тис. грн бюджетних коштів. На другому місці Дніпропетровська область із показником 308 623 тис. грн, на третьому – Львівська область (201 432 тис. грн). Підприємці у Київській області отримали 67 743 тис. грн, а Закарпаття – 45 580 тис. грн бюджетних виплат, що дозволило йому увійти до п’ятірки лідерів.

«Видно, що левова частка бюджетних коштів зосереджена у столиці та в ключових центральних регіонах. Бізнес Києва отримав майже 42% від сумарних виплат п’ятірки лідерів, випереджаючи Дніпропетровщину на 45%. Сумарно Київ та Дніпро разом акумулювали близько 70% бюджетних платежів серед топ-5 регіонів, що вказує на високу концентрацію державних замовлень», — пояснюють фахівці YC.Market.

Цікаво, що Одеська область, попри входження до топ-5 за кількістю бізнесів, не потрапила до п’ятірки за обсягом бюджетних коштів. Натомість Закарпаття увійшло до лідерів, ймовірно завдяки релокації бізнесів та державним проєктам у відносно безпечному регіоні.

Де українці відкривають бізнес та куди йдуть бюджетні виплати — YC.Market

Фото: blog.youcontrol.market

Цікаве по темі: Дія.Підпис тепер можна використовувати в ЄС

Окремо аналітики розглянули, як активно іноземці відкривають бізнес в Україні. За кількістю нових юридичних осіб і ФОП із іноземними засновниками у 2022–2025 рр. топ-5 країн виглядає так: Туреччина, США, Польща, Німеччина та Велика Британія.

«Навіть після початку повномасштабного вторгнення іноземні компанії продовжують реєструватися в Україні. Навіть більше – з кожним роком після початку гострої фази війни можна спостерігати приріст по кількості нововідкритих компаній майже від кожної країни. Така динаміка може свідчити про зацікавленість у доступі до внутрішнього ринку, вигідному географічному розташуванню країни, збереженні людського капіталу та перспективі інтеграції в іноземний економічний простір», — резюмували аналітики.

