Команда YC.Market до Дня підприємця дослідила актуальну ситуацію підприємницької діяльності в Україні та виокремила кілька важливих тенденцій

Головні інсайти дослідження:

Бізнес сконцентровано у кількох ключових регіонах. Лідерами за кількістю новостворених бізнесів стали м. Київ, Дніпропетровська, Львівська, Київська та Одеська області, які разом забезпечують левову частку підприємницької активності з початку 2025 року. Державні кошти розподіляються нерівномірно. Компанії та ФОП столиці отримали найбільше бюджетних виплат (майже 449 млн грн), що приблизно в 1,5 раза більше, ніж у Дніпропетровської області, що посіла другу сходинку. Третя — Львівщина (201 млн грн). Іноземний бізнес не втрачає інтерес до України. У 2022–2025 рр. найбільше нових компаній із закордонними засновниками зареєстрували підприємці з Туреччини, США, Польщі, Німеччини та Великої Британії. Також спостерігаємо тенденцію приросту кількості таких підприємств рік до року після початку гарячої фази війни.

Географія субʼєктів господарювання України

Найбільша концентрація бізнесу зосереджена у кількох ключових регіонах:

м. Київ – лідер за кількістю суб’єктів, тут зосереджена найбільша частка бізнесу країни – 34655 ФОП та компаній станом на початок вересня 2025 року. Дніпропетровська область посіла друге місце – тут зареєстровано 21069 субʼєктів господарювання. Львівська область є одним з драйверів бізнес-активності на Заході України та посіла 3 сходинку — тут зареєстровано 17096 субʼєктів від початку року.

Київська область послідовно посіла 4 позицію з результатом в 16233 субʼєкта. Замикає пʼятірку лідерів Одеська область з 15954 зареєстрованими компаніями та підприємцями. Разом ці п’ять регіонів формують найбільшу частку підприємництва в країні від початку 2025 року — на них припадає понад половина всіх нових бізнесів, що підкреслює диспропорцію в географії підприємницької активності.

Бізнес тяжіє до великих економічних і культурних центрів, де більше можливостей і ресурсів. Натомість у менших та особливо прифронтових регіонах кількість нових суб’єктів господарювання помітно менша.

Регіональний розподіл за видатками новостворених у 2025 р. підприємств

«Ми розглянули розподіл бюджетних коштів (державних або місцевих). Так, у таблиці зображено кількість коштів, які компанії та ФОПи, створені від початку поточного року, фактично отримали як оплату з бюджету (наприклад, за тендерами чи як підрядники державних установ) від 1 січня і до 1 вересня 2025 року», — пояснюють аналітики.

За даними аналітичної системи YC.Market пʼятірку лідерів очолює Київ – 448,7 тисяч гривень з державного бюджету отримали компанії та ФОП у столиці. Другу сходинку посіла Дніпропетровська область (308,6 тис. грн), на третій позиції Львівська область (201,4 тис. грн.). Субʼєкти господарювання у Київській області отримали 67,7 тис. грн. державних коштів. Замикає пʼятірку лідерів серед регіонів Закарпаття – 45,6 тис. грн.

Не менш показовою є картина розподілу державних коштів (тендери, державні підряди тощо) між регіонами. Станом на серпень 2025 року п’ятірку лідерів очолює Київ – столичні компанії та ФОПи фактично отримали 448 667 тис. грн бюджетних коштів. На другому місці Дніпропетровська область із показником 308 623 тис. грн, на третьому – Львівська область (201 432 тис. грн). Підприємці у Київській області отримали 67 743 тис. грн, а Закарпаття – 45 580 тис. грн бюджетних виплат, що дозволило йому увійти до п’ятірки лідерів.

«Видно, що левова частка бюджетних коштів зосереджена у столиці та в ключових центральних регіонах. Бізнес Києва отримав майже 42% від сумарних виплат п’ятірки лідерів, випереджаючи Дніпропетровщину на 45%. Сумарно Київ та Дніпро разом акумулювали близько 70% бюджетних платежів серед топ-5 регіонів, що вказує на високу концентрацію державних замовлень», — пояснюють фахівці YC.Market.

Цікаво, що Одеська область, попри входження до топ-5 за кількістю бізнесів, не потрапила до п’ятірки за обсягом бюджетних коштів. Натомість Закарпаття увійшло до лідерів, ймовірно завдяки релокації бізнесів та державним проєктам у відносно безпечному регіоні.

Окремо аналітики розглянули, як активно іноземці відкривають бізнес в Україні. За кількістю нових юридичних осіб і ФОП із іноземними засновниками у 2022–2025 рр. топ-5 країн виглядає так: Туреччина, США, Польща, Німеччина та Велика Британія.

«Навіть після початку повномасштабного вторгнення іноземні компанії продовжують реєструватися в Україні. Навіть більше – з кожним роком після початку гострої фази війни можна спостерігати приріст по кількості нововідкритих компаній майже від кожної країни. Така динаміка може свідчити про зацікавленість у доступі до внутрішнього ринку, вигідному географічному розташуванню країни, збереженні людського капіталу та перспективі інтеграції в іноземний економічний простір», — резюмували аналітики.

