Уряд підтримав законопроєкт щодо обміну даними про доходи з OLX, Glovo та Bolt

27 серпня 2025 року Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи»

Прийняття цього законопроєкту є важливим кроком до гармонізації податкового законодавства з європейськими нормами та виконання Україною зобов’язань кандидата на членство в ЄС та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Прийняття закону забезпечить передумови для приєднання України до глобальної системи обміну даними щодо доходів, отриманих через цифрові платформи (таких як OLX, Bolt, Airbnb, Booking, Uber, Glovo тощо).

Інформація про доходи користувачів цифрових платформ, податкових резидентів України, буде надходити до ДПС як від операторів платформ так і від іноземних податкових органів.

Платникам, доходи яких підпадають під нові умови, здебільшого не потрібно буде подавати окремі декларації, податковим агентом виступатиме оператор цифрової платформи.

Ключові зміни щодо оподаткування

Для доходів фізичних осіб — підзвітних продавців застосовуватиметься ставка ПДФО до 5%, якщо:

відкрито окремий банківський рахунок для надходжень з платформ і розрахунки проведено через нього;

такі особи не є самозайнятими, не мають найманих працівників;

річний дохід не перевищує 834 мінімальні зарплати (приблизно 6,7 млн грн станом на 01.01.2025);

відсутня торгівля підакцизними товарами.

Цікаве по темі: Українці можуть отримати податкову знижку за навчання: як це зробити

Загальна ставка ПДФО залишається 18% для всіх, хто не відповідає вказаним умовам (наприклад, має найманих працівників, не відкрив окремий рахунок, є самозайнятою особою).

Якщо протягом року здійснено не більше трьох продажів через платформу на суму до 2 тис євро, допускається використання наявного поточного рахунку, відкритого для власних потреб.

Дохід від продажу товарів через платформи, якщо він не перевищує за рік 12 прожиткових мінімумів (в умовах 2025 року — 36 336 грн), не є оподатковуваним доходом.

Це означає, що одноразові невеликі продажі побутових речей українців залишаться поза податковим тягарем.

Переваги нових правил:

для суспільства: підвищення довіри до податкової системи завдяки відповідності міжнародним стандартам;

для бізнесу і платників: спрощення адміністрування та зменшення ризиків щодо податкового контролю (перевірок) з боку податкових органів для користувачів і операторів платформ;

для держави: посилення боротьби з тіньовою економікою через підвищення рівня прозорості доходів.

Далі законопроєкт має розглянути Верховна Рада України.

Україна готується приєднатися до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про доходи з цифрових платформ (DPI MCAA), до якої вже долучилися 29 країн, переважно держави-члени ЄС. Це посилить міжнародну співпрацю у сфері податкової прозорості та дозволить ефективніше забезпечувати справедливе оподаткування в цифровій економіці.

Джерело: Міністерство фінансів України.