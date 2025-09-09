close-btn
PaySpaceMagazine

Акції цієї компанії на Nasdaq злетіли на 3000% за 1 день

09.09.2025 16:20
Микола Деркач

Ціна акцій американської платформи з управління запасами Eightco Holdings (NASDAQ: OCTO) здійснила одне з найвражаючих ралі на Волл-стріт, підскочивши більш ніж на 3000% за одну сесію 8 вересня

Акції цієї компанії на NASDAQ злетіли на 3000% за 1 день

Фото: pixabay.com

Акції OCTO закрилися на рівні $45,08 після відкриття торгів лише на $1,45, тимчасово досягнувши внутрішньоденного максимуму понад $70, а потім скоригувавшись.

Інтерес інвесторів різко зріс після того, як компанія оголосила про приватне розміщення акцій на $250 млн, а також про стратегічні інвестиції у розмірі $20 млн від BitMine Immersion Technologies (NYSE: BMNR).

Кошти від угоди будуть використані для придбання Worldcoin (WLD) як основного резервного активу Eightco, що компанія називає першою у світі стратегією створення скарбниці на базі Worldcoin.

Ключові учасники угоди Eightco

Угоду очолює MOZAYYX за підтримки World Foundation, Discovery Capital Management та Brevan Howard. Очікується, що вона буде завершена приблизно 11 вересня 2025 року після схвалення Nasdaq.

Читайте також: Коли ціна золота досягне $8000 — аналітик

Eightco також оголосила про плани змінити свій біржовий тикер з «OCTO» на «ORBS» та призначила аналітика у сфері технологій і штучного інтелекту Дена Айвса головою ради директорів.

«Я надзвичайно радий бути призначеним головою Eightco Holdings Inc. (OCTO), що знаменує наступний крок у революції штучного інтелекту в галузі автентифікації та Proof of Human (PoH)… World — це інтернет людей. Поки штучний інтелект дає нам нескінченне багатство, World забезпечує нескінченну довіру й автентифікацію», — заявив Айвс.

Цей крок узгоджується зі стратегією компанії використати технологію Proof of Human від Worldcoin, яка застосовує Orb-пристрої для сканування райдужної оболонки ока з метою перевірки унікальної людської ідентичності та створення цифрових акаунтів із нульовим розголошенням даних.

Варто зазначити, що Worldcoin, співзасновником якого є Сем Альтман з OpenAI, вже має майже 16 млн підтверджених акаунтів у понад 45 країнах. Саме на цій масштабності Eightco планує вибудувати свої подальші кроки.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Компанія Tether планує інвестувати у видобуток золота

Кійосакі застеріг від інвестування в Біткоїн, золото та срібло через ETF

Золото по $5 000 засвідчить крах економіки — СЕО NexMetals

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовини
google news
Новини по темі
Коли ціна золота досягне $8000 — аналітик 08.09.2025

Коли ціна золота досягне $8000 — аналітик
Компанія Tether планує інвестувати у видобуток золота 08.09.2025

Компанія Tether планує інвестувати у видобуток золота
Де українці відкривають бізнес та куди йдуть бюджетні виплати — YC.Market 05.09.2025

Де українці відкривають бізнес та куди йдуть бюджетні виплати — YC.Market
BlackRock повертається до BTC: стартував продаж ETH 04.09.2025

BlackRock повертається до BTC: стартував продаж ETH
Скільки залучила Україна від продажу ОВДП у серпні — Мінфін 03.09.2025

Скільки залучила Україна від продажу ОВДП у серпні — Мінфін
Срібло зросло до 14-річного піку, а золото підбирається до рекорду 01.09.2025

Срібло зросло до 14-річного піку, а золото підбирається до рекорду
Вибір редакції
Всі
Як глобальні тренди впливають на український FMCG-ринок
ТОП статей 09.09.2025

Як глобальні тренди впливають на український FMCG-ринок

 Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони
ТОП статей 03.09.2025

Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони
Останні новини
Сьогодні  20:30

Microsoft представила революційний суперкомп’ютер, що працює на енергії світла

 Сьогодні  19:10

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City у 2025 — Податкова

 Сьогодні  18:30

7 ШІ-криптовалют, які варто розглянути для купівлі

 Сьогодні  17:50

НБУ запровадив нові вимоги до кредитних спілок

 Сьогодні  16:20

Акції цієї компанії на Nasdaq злетіли на 3000% за 1 день

 Сьогодні  15:30

Як змінився небанківський ринок у серпні — НБУ

 Сьогодні  14:30

Український каршеринг Getmancar вийшов на ринок Катару

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.