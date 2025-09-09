Акції цієї компанії на Nasdaq злетіли на 3000% за 1 день

Ціна акцій американської платформи з управління запасами Eightco Holdings (NASDAQ: OCTO) здійснила одне з найвражаючих ралі на Волл-стріт, підскочивши більш ніж на 3000% за одну сесію 8 вересня

Акції OCTO закрилися на рівні $45,08 після відкриття торгів лише на $1,45, тимчасово досягнувши внутрішньоденного максимуму понад $70, а потім скоригувавшись.

Інтерес інвесторів різко зріс після того, як компанія оголосила про приватне розміщення акцій на $250 млн, а також про стратегічні інвестиції у розмірі $20 млн від BitMine Immersion Technologies (NYSE: BMNR).

Кошти від угоди будуть використані для придбання Worldcoin (WLD) як основного резервного активу Eightco, що компанія називає першою у світі стратегією створення скарбниці на базі Worldcoin.

Ключові учасники угоди Eightco

Угоду очолює MOZAYYX за підтримки World Foundation, Discovery Capital Management та Brevan Howard. Очікується, що вона буде завершена приблизно 11 вересня 2025 року після схвалення Nasdaq.

Eightco також оголосила про плани змінити свій біржовий тикер з «OCTO» на «ORBS» та призначила аналітика у сфері технологій і штучного інтелекту Дена Айвса головою ради директорів.

«Я надзвичайно радий бути призначеним головою Eightco Holdings Inc. (OCTO), що знаменує наступний крок у революції штучного інтелекту в галузі автентифікації та Proof of Human (PoH)… World — це інтернет людей. Поки штучний інтелект дає нам нескінченне багатство, World забезпечує нескінченну довіру й автентифікацію», — заявив Айвс.

Цей крок узгоджується зі стратегією компанії використати технологію Proof of Human від Worldcoin, яка застосовує Orb-пристрої для сканування райдужної оболонки ока з метою перевірки унікальної людської ідентичності та створення цифрових акаунтів із нульовим розголошенням даних.

Варто зазначити, що Worldcoin, співзасновником якого є Сем Альтман з OpenAI, вже має майже 16 млн підтверджених акаунтів у понад 45 країнах. Саме на цій масштабності Eightco планує вибудувати свої подальші кроки.

За матеріалами finbold.com.