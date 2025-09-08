Коли ціна золота досягне $8000 — аналітик

Золото може більш ніж подвоїти свою вартість до кінця цього десятиліття завдяки технічному бичачому сигналу

Згідно з аналітикою TradingShot, потенціал золота злетіти до $8 000 випливає з майже безперервного зростання від жовтня 2023 року, коли воно востаннє тестувало свою місячну ковзну середню (MA).

Цей рівень історично виступав межею між бичачими та ведмежими циклами, а відскоки від нього часто запускали потужні рухи вгору.

Золото також торгується в рамках багаторічного висхідного каналу, що бере початок у серпні 1993 року. Кожен цикл у ньому визначається двома фазами: ведмежою — коли ціна падає нижче за MA50, та бичачою — коли знову піднімається вище. Поточна фаза зростання стартувала після мінімуму серпня 2018 року, повторюючи поведінку попередніх циклів.

Аналітики TradingShot підкреслюють, що перший бичачий забіг у цьому каналі завершився трохи вище рівня 3,618 за Фібоначчі, після чого розпочався симетричний спад. Поточний цикл зростання демонструє схожу динаміку, що підтверджує структурну стійкість каналу.

Цікаве по темі: Компанія Tether планує інвестувати у видобуток золота

Шлях золота до $8 000

Використовуючи аналіз часових циклів, TradingShot прогнозує завершення нинішнього бичачого циклу у жовтні 2029 року, коли золото досягне верхньої межі каналу біля позначки $8 000. Це співпадає з довгостроковим спостереженням, що кожен «суперцикл» триває близько 18 років.

«До жовтня 2029 року контакт із верхньою межею каналу має вивести золото на $8 000, що все ж трохи нижче за актуальне розширення Фібоначчі 3,618», — зазначають аналітики.

Попри очікувані корекції в процесі, глобальний висхідний тренд, імовірно, збережеться. Оптимістичний прогноз з’явився на тлі нового історичного максимуму золота після потужного ралі у 2025 році.

На закритті останньої сесії жовтий метал коштував $3 586, додавши понад 36% від початку року. Рух у бік $8 000 означатиме зростання ще на 123% від поточного рівня.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кійосакі застеріг від інвестування в Біткоїн, золото та срібло через ETF

Золото по $5 000 засвідчить крах економіки — СЕО NexMetals

Кійосакі розповів, чому Біткоїн краще за золото

Джерело: Finbold.