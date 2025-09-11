close-btn
Oracle виплатить дивіденди: скільки зароблять власники акцій

11.09.2025 20:30
Ольга Деркач

Акції компанії Oracle злетіли після публікації фінансових результатів компанії, які показали сильний прогноз зростання доходів

Oracle виплатить дивіденди: скільки зароблять власники акцій

Фото: chatgpt.com

На тлі цього американський розробник програмного забезпечення оголосив про виплату дивідендів у жовтні. Oracle підтвердила, що 23 жовтня 2025 року виплатить квартальний дивіденд у розмірі $0,50 на акцію акціонерам, які будуть у реєстрі станом на 9 жовтня.

Таким чином, інвестор із 100 акціями отримає $50 дивідендів. Розмір виплати залишився без змін порівняно з попереднім розподілом 24 липня 2025 року. Показник виплат становить 24,75% і відповідає річній дохідності близько 0,61% від поточної ціни акцій. Хоча це нижче середнього рівня по сектору технологій (1,37%), стабільні квартальні виплати Oracle забезпечують інвесторам надійний дохід поряд із потенціалом зростання капіталу.

Ріст акцій ORCL на тлі сильних результатів

Окрім дивідендів, акції Oracle продовжують демонструвати стрімке зростання — 10 вересня вони підскочили на 35% і закрилися на рівні $328,33.

Фінансові результати компанії пояснюють цей ривок. У першому фіскальному кварталі, що завершився 31 серпня 2025 року, Oracle зафіксувала виручку близько $14,9 млрд, що на 12% більше, ніж роком раніше.

Цікаве по темі: 2 акції, які можуть досягти капіталізації у $200 млрд у 2026 році

Скоригований прибуток на акцію (non-GAAP EPS) зріс до $1,47, а обсяг залишкових зобов’язань (Remaining Performance Obligations) підскочив майже до $455 млрд — на вражаючі 359% більше, ніж торік.

Ці результати свідчать про зростаючий попит на хмарну інфраструктуру та AI-сервіси Oracle, що й підштовхує акції вгору. Волл-стріт позитивно відреагувала на звітність, особливо з урахуванням нових проєктів у роботі.

Одна з ключових новин — масштабна угода з OpenAI на закупівлю обчислювальних потужностей на $300 млрд протягом п’яти років. Це одна з найбільших угод у сфері хмарних обчислень в історії. Вона доповнює липневу співпрацю компаній у межах проєкту Stargate, який передбачає будівництво дата-центрів потужністю 4,5 ГВт разом із SoftBank.

Джерело: Finbold.

