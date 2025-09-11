close-btn
Рей Даліо назвав 3 обов’язкові активи для «Портфеля на всі часи»

11.09.2025 15:30
Ольга Деркач

Мільярдер та інвестор Рей Даліо представив стратегію, яка допоможе інвесторам упевнено почуватися на ринках із непередбачуваною динамікою. Він виокремив три ключові активи, які, на його думку, мають стати основою так званого «Портфеля на всі часи»

Фото: freepik.com

У публікації на X, де він підсумував свою сесію запитань і відповідей на Reddit, Даліо наголосив: замість спроб вгадати рух ринку інвестори мають будувати збалансований портфель, здатний стабільно працювати за різних економічних умов.

«Я закликаю вас мати добре збалансований портфель, який я називаю «Портфелем на всі часи». Це дозволить вашим статкам зростати рівномірніше, незалежно від того, що відбувається. Кожне економічне середовище сприятливе для одних активів і невигідне для інших», — пояснив він.

Три основні активи від Даліо

За словами засновника Bridgewater Associates, акції зазвичай приносять найвищі прибутки в періоди економічного зростання. Коли ж темпи зростання сповільнюються, облігації здатні забезпечити стабільність і компенсувати втрати від ризикованіших активів. Тим часом золото відіграє ключову роль під час інфляції або ослаблення валют, стаючи «тихою гаванню» в часи турбулентності.

Цікаве по темі: Кійосакі назвав 3 активи, які він дуже рідко продає

Балансуючи інвестиції між цими трьома класами активів, інвестори можуть знизити ризики та уникнути пастки ставок на один-єдиний сценарій. На думку Даліо, такий портфель здатен витримати широкий спектр ситуацій: від економічних бумів до рецесій, від стабільних валют до інфляційних шоків.

Контекст і ризики

Варто зазначити, що Даліо ділиться цими порадами на тлі власних застережень про можливий економічний колапс, спричинений непомірними рівнями держборгу. Додаткової напруги додає й очікуване рішення Федеральної резервної системи щодо зниження процентних ставок, яке, на думку інвестора, може суттєво вплинути на окремі активи.

Даліо прогнозує зниження короткострокових ставок і ослаблення долара, особливо щодо золота. Водночас довгострокові дохідності можуть зрости, що призведе до різкішої кривої прибутковості. У таких умовах акції, попри монетарне пом’якшення, можуть залишатися під тиском через занепокоєння інвесторів боргом та ризиками стагфляції.

