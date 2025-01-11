close-btn
PaySpaceMagazine

Вчені розробили революційний літій-сірчаний акумулятор

11.01.2025 14:00
Микола Деркач
Читати росiйською

Дослідницька група з кафедри енергетичних наук та інженерії DGIST під керівництвом професора Чонг-Сун Ю розробила революційну технологію, яка значно підвищує швидкість заряджання літій-сірчаних акумуляторів та дозволяє їм повільніше втрачати загальний запас ємності

Вчені розробили революційний літій-сірчаний акумулятор

Вчені розробили революційний літій-сірчаний акумулятор Фото: chatgpt.com

Літій-іонні акумулятори, які є основою екологічно чистих технологій, таких як електромобілі, мають обмеження щодо енергетичної ємності та високу вартість виробництва. Літій-сірчані акумулятори пропонують вищу енергетичну щільність і вигоду від доступності сірки як ключового матеріалу. Однак їхнє впровадження ускладнюється неефективним використанням сірки під час швидкого заряджання, що призводить до зниження ємності батареї.

Інша проблема полягає у літій-полісульфідах, які утворюються під час розряду. Ці сполуки мігрують усередині батареї, що погіршує її продуктивність. Щоб подолати це, дослідники працюють над включенням сірки до пористих вуглецевих структур, але досягнення комерційно прийнятних результатів досі було недосяжним.

Для розв’язання цих викликів команда професора Ю синтезувала інноваційний багатопористий графітовий вуглецевий матеріал, допований азотом, і застосувала його у катоді літій-сірчаних батарей. Ця технологія забезпечила збереження високої енергетичної ємності навіть за умов швидкого заряджання.

Синтез передового вуглецевого матеріалу

Новий матеріал був синтезований методом термічного відновлення за допомогою магнію та ZIF-8 — метал-органічного каркасного матеріалу, відомого своєю високою термічною та хімічною стабільністю.

Цікаве по темі: Названо 5 перспективних технологій у 2025 році

Під впливом високих температур магній реагує з азотом у ZIF-8, що робить вуглецеву структуру більш стабільною та надійною, створюючи водночас різноманітну пористу структуру. Ця структура дозволяє значно збільшити кількість завантаженої сірки та покращує контакт між нею та електролітом, значно підвищуючи продуктивність батареї.

У літій-сірчаній батареї, створеній у межах нового дослідження, використовувався багатофункціональний вуглецевий матеріал, синтезований простим методом термічного відновлення з магнієм, як носій сірки. Навіть за умов швидкого заряджання з повним зарядом за 12 хвилин, батарея досягла високої ємності у 705 мАг/г, що на 60% більше, ніж у традиційних батарей. Крім того, легування поверхні вуглецю азотом ефективно пригнічує міграцію літій-полісульфідів, дозволяючи батареї зберігати 82% ємності після 1 000 циклів заряджання-розряджання.

Під час дослідження команда під керівництвом доктора Халіла Аміна з Національної лабораторії Аргонна провела поглиблені мікроскопічні аналізи. Вони підтвердили, що літій-сульфід (Li₂S) формувався в специфічній орієнтації у нових вуглецевих структурах, що покращило швидкість реакцій сірки та прискорило заряджання.

Професор Чонг-Сун Ю зазначив:

«Це дослідження зосереджене на підвищенні швидкості заряджання літій-сірчаних батарей за допомогою простого синтезу з використанням магнію. Ми сподіваємося, що цей прорив прискорить комерціалізацію літій-сірчаних батарей».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

4 смартфони, що лідирують у революції штучного інтелекту

Український ШІ-стартап Healthy Mind залучив $1 млн

Інвесткомпанія Web3 Media Ventures купила український стартап Slise

За матеріалом scitechdaily.com.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїНаука
google news
Новини по темі
НБУ пропонує нові вимоги до виконання миттєвих кредитових переказів 10.01.2025

НБУ пропонує нові вимоги до виконання миттєвих кредитових переказів
У Дії додали фото та відео порушень до штрафів автофіксації 10.01.2025

У Дії додали фото та відео порушень до штрафів автофіксації
У Європі протестували роботу нової платіжної системи: коли запустять 10.01.2025

У Європі протестували роботу нової платіжної системи: коли запустять
Microsoft надасть Україні $100 млн на підтримку цифрової інфраструктури 10.01.2025

Microsoft надасть Україні $100 млн на підтримку цифрової інфраструктури
Застосунок Нової пошти увійшов до найпопулярніших в Україні 09.01.2025

Застосунок Нової пошти увійшов до найпопулярніших в Україні
Binance запобіг збиткам у понад $4 млрд у 2024 році 09.01.2025

Binance запобіг збиткам у понад $4 млрд у 2024 році
Вибір редакції
Всі
Чи готова Україна до фінансової інклюзії: ініціативи НБУ та політичні перепони
ТОП статей 09.01.2025

Чи готова Україна до фінансової інклюзії: ініціативи НБУ та політичні перепони

 PaySpace Magazine Awards 2024: наближається завершення голосування
ТОП статей 07.01.2025

PaySpace Magazine Awards 2024: наближається завершення голосування
Останні новини
Сьогодні  14:00

Вчені розробили революційний літій-сірчаний акумулятор

 Сьогодні  13:00

Скільки доларів та євро українці продали та купили за час війни

 Сьогодні  12:00

Завдяки Біткоїну у 2024 щодня зʼявлялося 154 нових мільйонера

 Сьогодні  11:00

3 прогнози Кійосакі щодо ринку на 2025 рік

 Сьогодні  10:00

Чи досягнуть акції Apple $300 у 2025 році — аналітики

 10.01.2025  20:00

Рідкісний астероїд наближається до Землі: чи несе він загрозу

 10.01.2025  18:50

Криптобіржа Gate.io анонсувала аірдроп токенів

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber