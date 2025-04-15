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Dubidoc Дмитра Дубілета запустив нову функцію для бізнесу

15.04.2025 10:20
Ольга Деркач
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Сервіс для обміну документами Dubidoc, заснований Дмитром Дубілетом, запустив нову функцію для бізнесу

Dubidoc Дмитра Дубілета запустив нову функцію для бізнесу

Dubidoc Дмитра Дубілета запустив нову функцію для бізнесу Фото: freepik.com

Про це Дмитро Дубілет повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Ми в Dubidoc запустили фішку, яка буде корисна бізнесам, що витрачають час та гроші на кадрові документи, — пише Дубілет. — Наприклад, ви HR-директор і вам потрібно підписати з колегою заяву про відпустку. Або прийом на роботу. Або NDA. Коротше, будь-який документ, де потрібен підпис».

Він наголошує, що зараз, якщо співробітник працює віддалено, то деякі компанії пересилають такі документи Новою поштою.

Цікаве по темі: Fintech Farm Дмитра Дубілета вийшов на ринок Індії

«Замість цього, ви можете створити в Dubidoc шаблон. Це простенький конструктор, типу Google Forms — але поля для заповнення ви можете розставити на власному PDF-документі. Відправляєте посилання колезі — він його заповнює та підписує за допомогою Дії. Підписаний документ зберігається у вашому архіві, — розповідає Дубілет. — Мені здається, що такий функціонал потрібен кожному бізнесу.

Нагадаємо, що Dubidoc запустив новий сервіс для бізнесу. в Dubidoc ви можете створити вебформу, яку клієнт відкриє у своєму смартфоні, заповнить та підпише за допомогою Дії. Клієнт може зайти на цю форму через посилання або QR-код. Цей сервіс зекономить час на обробку та зберігання паперових документів, а також покращить досвід клієнтів.

Раніше ми писали, що Fintech Farm Дмитра Дубілета вийшов на ринок Киргизстану. Необанк Simbank працює на базі киргизстанського банку Doscredobank. Клієнтам доступний застосунок та отримання стандартних банківських послуг, зокрема відкриття кредитної карти з лімітом у 200 000 сом.

Крім того, Fintech Farm Дмитра Дубілета оголосила про партнерство з Visa. Завдяки своєму продукту «Необанк у коробці» Fintech Farm допомагає традиційним банкам створювати та управляти цифровими банками, також відомими як необанки. Вони надають комплексні технології та експертизу для роздрібного та малого і середнього бізнесу.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїБізнес
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Dubidoc Дмитра Дубілета запустив нову функцію для бізнесу

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