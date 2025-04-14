close-btn
PaySpaceMagazine

НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів

14.04.2025 17:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)  включила до списку ненадійних інвестпроєктів ще 5 кейсів

НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів

НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів Фото: t.me/nssmc_ukraine

Про це Комісія написала в своєму Telegram-каналі.

Список доповнено наступними сумнівними проєктами:

  • Quant AI;
  • RaceTrader;
  • Finalto Trading Limited;
  • Stockity;
  • ROLEXJT.

Ознайомитися із повним списком SCAM-проєктів можна за посиланням.

Цікаве по темі: В Україні можуть зʼявитися власні віртуальні активи — НКЦПФР

НКЦПФР також звернула увагу потенційних інвесторів про значні ризики пов’язані з інвестуванням через: осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється; та осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись «10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту», можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності.

Нагадаємо, що НКЦПФР презентувала матрицю оподаткування віртуальних активів. Матрицю перезнтували під час робочої групи Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України під головуванням Данила Гетманцева.

Також ми писали, що НКЦПФР представила законопроєкт по євроінтеграції інвестиційних фондів. В рамках процесу імплементації європейських стандартів в українське законодавство НКЦПФР розробила та презентувала учасникам ринку новий проєкт Закону України «Про інвестиційні фонди».

Раніше ми писали, що в рамках внутрішньої трансформації центрального апарату НКЦПФР було утворено Офіс для забезпечення діяльності регулятора ринків капіталу.

Крім того, НКЦПФР розробила новий документ щодо емісії корпоративних облігацій. Нова редакція передбачає загальне спрощення вимог до пакету документів, що подаються для реєстрації випуску/звіту до Комісії.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

3 криптовалюти, які варто розглянути цього місяця

Де в українців найчастіше вимагають хабарі — дослідження

Fintech Farm Дмитра Дубілета вийшов на ринок Індії

Рубрики: БезпекаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
google news
Новини по темі
Скільки грошей з держбюджету йде на соцвиплати — звіт за I квартал 2025 11.04.2025

Скільки грошей з держбюджету йде на соцвиплати — звіт за I квартал 2025
ПриватБанк та Міносвіти створять нову цифрову платформу 10.04.2025

ПриватБанк та Міносвіти створять нову цифрову платформу
АМКУ вдруге відхилив заявку Київстару на придбання Tabletki.ua 09.04.2025

АМКУ вдруге відхилив заявку Київстару на придбання Tabletki.ua
Мінцифри призначило керівника нового агентства ПлейСіті 08.04.2025

Мінцифри призначило керівника нового агентства ПлейСіті
В Україні можуть зʼявитися власні віртуальні активи — НКЦПФР 07.04.2025

В Україні можуть зʼявитися власні віртуальні активи — НКЦПФР
Мінцифри запустило платформу цифрових досягнень України 04.04.2025

Мінцифри запустило платформу цифрових досягнень України
Вибір редакції
Всі
Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози
ТОП статей 09.04.2025

Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози

 Світові лідери та українські бізнесмени: хто увійшов до списку найбагатших у 2025
ТОП статей 03.04.2025

Світові лідери та українські бізнесмени: хто увійшов до списку найбагатших у 2025
Останні новини
Сьогодні  17:00

НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів

 Сьогодні  15:40

3 криптовалюти, які варто розглянути цього місяця

 Сьогодні  14:20

Де в українців найчастіше вимагають хабарі — дослідження

 Сьогодні  13:00

Скільки заробили онлайн-казино у 2024 — Опендатабот

 Сьогодні  11:40

Fintech Farm Дмитра Дубілета вийшов на ринок Індії

 Сьогодні  10:20

НБУ змінив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

 13.04.2025  14:00

Де в ЄС найкращі умови для проживання молоді

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber