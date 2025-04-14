Де в українців найчастіше вимагають хабарі — дослідження

Побутова корупція залишається гострою проблемою для частини українців, а в деяких галузях ситуація навіть погіршилась за останній рік

Про це свідчать результати масштабного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), на які посилається РБК-Україна.

Найчастіше українці стикаються з корупційними проявами в освіті та медицині. Так, 29% опитаних розповіли, що протягом останніх 12 місяців їм або членам їхніх родин доводилося мати справу з вимаганням хабарів з боку адміністрації або викладачів навчальних закладів. Йдеться як про гроші, так і про подарунки, послуги чи протекцію.

Ще 26% повідомили про аналогічний досвід у сфері охорони здоров’я — при зверненні до лікарів, працівників лікарень, поліклінік або аптек.

Рівень корупції в земельних питаннях — зокрема при приватизації, користуванні та володінні землею — зріс з 14% до 25% у порівнянні з минулим роком. Водночас кожен четвертий респондент (25%) зазначив, що стикався з вимаганням хабарів з боку представників Національної поліції, включаючи патрульну службу.

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Податкова сфера також демонструє негативну динаміку: частка громадян, які стикались з корупцією у відносинах із податковими органами, зросла з 6% до 13% за рік.

КМІС проводить подібні дослідження не вперше. Ще у 2007-2009 роках інститут був партнером ініціативи USAID «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції», яку реалізовувала Management Systems International (MSI). Саме тоді була розроблена спеціалізована методологія для національного моніторингу.

Згодом дослідження проводилися у рамках програм UNITER (2011, 2015) та ENGAGE (2018, 2021, 2023, 2024), також за підтримки USAID. Кожна хвиля охоплювала понад 10 000 респондентів, що дозволяє простежити довготривалі зміни.

У 2023 та 2024 роках, незважаючи на умови повномасштабної війни, опитування також охоплювало велику вибірку: 10 000 осіб на території України, 1 000 внутрішньо переміщених осіб у тих самих регіонах і 2 000 українців, які шукали притулку за кордоном. Збір даних проводився як у традиційний спосіб, так і з використанням цифрових каналів — онлайн, месенджери тощо.

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