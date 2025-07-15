Названо дату виходу нового бюджетного iPhone

Apple давно експериментує з ідеєю бюджетнішого iPhone, хоча ці спроби ніколи не були систематичними. У 2013 році компанія випустила iPhone 5c — дешевшу альтернативу iPhone 5s. Продажі були не надто вдалими, але саме тоді Apple вперше спробувала зайти в цей сегмент

Пізніше з’явилася лінійка iPhone SE, яка оновлювалася в середньому раз на три роки. Та, схоже, тепер «доступніший» iPhone може стати постійним елементом модельного ряду — про це свідчать нові звіти.

Після запуску iPhone 16e на початку цього року багато хто замислився, чи стане це щорічною традицією. Схоже, відповідь уже є: публікація Bloomberg натякає, що так і буде.

Що нового в iPhone 17e

Головне оновлення — це процесор. iPhone 17e отримає новий чип A19, який зараз готують для флагманського iPhone 17. Поточна версія 16e працює на A18. Новий чип стане в пригоді для майбутніх функцій Apple Intelligence, а також забезпечить кращу загальну продуктивність.

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Інших підтверджених деталей наразі небагато. Найімовірніше, смартфон збереже дизайн попередника — з одним 48-мегапіксельним об’єктивом і Face ID. Багато хто хотів би бачити Dynamic Island, але навряд чи він з’явиться саме у цій моделі.

Є також припущення, що iPhone 17e може стати першим iPhone з новим модемом C2. Утім, за чутками, його дебют відкладено до виходу iPhone 18, тож iPhone 17e, ймовірно, залишиться без цього оновлення.

За даними Марка Гурмана з Bloomberg, iPhone 17e представлять навесні 2026 року. Він вийде одночасно з низкою інших новинок Apple — новими MacBook Pro на M5, оновленими iPad і зовнішнім дисплеєм для Mac.

«iPhone 17e буде схожим на модель 16e, але отримає чип A19, як у цьогорічних флагманів. Поточна версія має A18. Новий пристрій із кодовою назвою V159 вийде на початку наступного року. Модель 16e представили у лютому», — пише Гурман.

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Джерело: 9to5mac.