Скільки б ви заробили, якби інвестували в Apple під час IPO

Акції компанії Apple Inc. 10 грудня досягли історичного максимуму в $247,77, що збільшило її ринкову капіталізацію до приголомшливих $3,75 трлн

Це зміцнює позицію Apple як найбільшої публічної компанії у світі, що торгується на біржі, завдяки культовому асортименту продукції та високій лояльності до бренду.

Поки інвестори насолоджуються ще одним роком вражаючих прибутків, багато хто задається питанням, скільки б коштувала рання частка в компанії сьогодні.

Станом на написання матеріалу акції Apple торгуються на рівні $247,84, що відображає місячний приріст на 10% і приріст з початку року на 33%.

Apple стала публічною компанією 12 грудня 1980 року за ціною IPO у $22 за акцію. Інвестор, який вклав тоді $1000 в акції, придбав би приблизно 45 акцій. Протягом десятиліть Apple здійснила п’ять дроблень акцій, що значно збільшило кількість акцій для перших інвесторів.

У 1987, 2000 та 2005 роках компанія здійснила три дроблення акцій у співвідношенні 2 до 1, а у 2014 році — 7 до 1, а у 2020 році — 4 до 1.

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Разом ці дроблення збільшили початкову кількість акцій у 224 рази. В результаті, ті початкові 45 акцій зросли до вражаючих 10 080 акцій сьогодні. За поточної ціни акцій у $247,77 вартість цих 10 080 акцій становить вражаючі $2,5 млн.

Це без урахування дивідендів, які Apple почала виплачувати з 2012 року. Реінвестування цих дивідендів ще більше підвищило б прибутковість, зробивши інвестицію ще більш вражаючою.

Незважаючи на ці фінансові прибутки, зростання доходів Apple зупинилося. У 2024 фінансовому році дохід збільшився лише на 2%, що підкреслює боротьбу компанії за збереження історичної траєкторії зростання.

iPhone, який залишається найбільшим драйвером доходів Apple і на який припадає 49% від загального обсягу продажів, пройшов свій життєвий цикл. Нові ітерації намагаються зацікавити споживачів революційними функціями, що обмежує можливості для значного зростання.

Однак аналітики зберігають оптимізм, виділяючи штучний інтелект (ШІ) як ключовий фактор зростання Apple, навіть незважаючи на те, що останній цикл виробництва iPhone виглядає не надто успішним.

Аналітики налаштовані дуже оптимістично і прогнозують, що до 2025 року ринкова капіталізація Apple може досягти $4 трлн.

Для тих, хто ризикнув і вклав $1000 в Apple під час її IPO, ця стійкість щедро окупилася. Ця скромна частка перетворилася на мільйони, закріпивши за Apple славу однієї з найвидатніших історій фінансового успіху в історії.

Нагадаємо, що Apple планує випустити власний смарттелевізор. Компанія Apple, як повідомляється в інформаційному бюлетені Bloomberg Power On, повернулася до ідеї запуску телевізора під брендом Apple.

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За матеріалами: Finbold.