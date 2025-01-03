Apple виплатить $95 млн деяким користувачам: хто отримає гроші

Компанія Apple погодилася виплатити $95 млн для врегулювання колективного позову, в якому стверджувалося, що її голосовий помічник Siri порушує конфіденційність користувачів

Попередня мирова угода була подана до федерального суду Окленда (штат Каліфорнія) і потребує затвердження окружним суддею США Джеффрі Вайтом.

Власники мобільних пристроїв скаржилися, що Apple регулярно записувала їхні приватні розмови після того, як вони ненавмисно активували Siri, і розкривала ці розмови третім особам, наприклад, рекламодавцям.

Голосові помічники зазвичай реагують, коли люди використовують «гарячі слова», такі як «Привіт, Siri».

Двоє позивачів заявили, що їхні згадки про кросівки Air Jordan і ресторани Olive Garden викликали рекламу цих продуктів. Ще один заявив, що отримав рекламу хірургічного лікування від відомих брендів після того, як обговорив її, як він думав, приватно, зі своїм лікарем.

Період навчання тривав з 17 вересня 2014 року по 31 грудня 2024 року. Все почалося з того, що Siri включила функцію «Привіт, Siri», яка, як стверджується, призвела до несанкціонованих записів.

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Члени групи, кількість яких оцінюється в десятки мільйонів, можуть отримати до $20 за кожен пристрій з підтримкою Siri, наприклад, iPhone та Apple Watch.

Apple заперечила наявність правопорушень, погодившись на врегулювання.

Адвокати позивачів можуть вимагати до $28,5 млн гонорару, плюс $1,1 млн на витрати, з фонду врегулювання.

Ці $95 млн — це приблизно дев’ять годин прибутку Apple, чий чистий дохід за останній фінансовий рік склав $93,74 млрд.

Аналогічний позов від імені користувачів Google Voice Assistant, знаходиться на розгляді у федеральному суді Сан-Хосе (штат Каліфорнія). Позивачів представляють ті ж юридичні фірми, що й у справі Apple.

Раніше ми писали про топ найочікуваніших пристроїв Apple, які вийдуть на початку року. Apple не припиняє роботу над новими пристроями і, схоже, планує презентувати деякі з них вже найближчими місяцями.

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За матеріалами: Reuters.