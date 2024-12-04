2 ШІ-акції, які можуть перетворити $100 на $1000 у 2025 році

Сектор штучного інтелекту (ШІ) переживає стрімке зростання: за прогнозами, до 2030 року світовий ринок ШІ може сягнути приблизно $826,7 млрд, порівняно з $184 млрд у 2024 році

Серед багатьох гравців у цій галузі Amazon і Marvell Technology виділяються своєю здатністю використовувати інновації на основі штучного інтелекту, що робить їх перспективними для ставок на експоненціальний прибуток у найближчі роки.

Amazon (NASDAQ: AMZN)

Amazon залишається гігантом у технологічному секторі, використовуючи свій фокус на штучному інтелекті для стимулювання зростання у сфері хмарних обчислень та цифрової реклами. Цей подвійний підхід відкриває значні можливості для розширення у двох найбільш швидкозростаючих галузях.

Інвестиції компанії у розмірі $8 млрд у стартап Anthropic, що займається розробкою штучного інтелекту, свідчать про її роль у домінуванні на ринку хмарних технологій штучного інтелекту. Це партнерство робить Amazon основним хмарним провайдером Anthropic і «основним навчальним партнером», що посилює її позиції в конкурентній екосистемі ШІ.

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За прогнозами Goldman Sachs, до 2030 року світовий ринок хмарних обчислень зі штучним інтелектом досягне $2 трлн, а частка Amazon на ринку в 31% робить її беззаперечним лідером, випереджаючи Microsoft Azure (20%) і Google Cloud (11%).

Аналітики залишаються оптимістичними щодо перспектив Amazon, а аналітики JPMorgan називають її «найкращою серед інтернет-акцій».

Marvell Technology (NASDAQ: MRVL)

Marvell Technology зарекомендувала себе як життєво важливий гравець в екосистемі ШІ, постачаючи напівпровідники, що мають вирішальне значення для інфраструктури ШІ, і отримуючи вигоду від постійного зростання інвестицій в центри обробки даних.

Аналітики прогнозують, що загальний дохід компанії зросте з $5,3 млрд у 2024 фінансовому році до понад $9 млрд у 2027 фінансовому році, що підкреслює її потенціал зростання.

Нещодавнє п’ятирічне стратегічне партнерство з Amazon Web Services ще більше підкреслює важливість Marvell у цьому секторі, оскільки компанія надає передові напівпровідникові рішення, такі як спеціальні обчислювальні ASIC для штучного інтелекту та рішення для комутації Ethernet.

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Ця співпраця не тільки зміцнює позиції Marvell на ринку ШІ, але й демонструє здатність компанії задовольнити зростаючий попит на технології для центрів обробки даних наступного покоління.

І Amazon, і Marvell перебувають на передовій революції в галузі штучного інтелекту, отримуючи вигоду від його швидкого впровадження та довгострокового потенціалу.

За умови подальшого зростання в цих сегментах, інвестиція в $100 у ці акції сьогодні може принести експоненціальний прибуток, зміцнивши їхні позиції як ключових гравців на «бичачому» ринку, керованому штучним інтелектом.

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