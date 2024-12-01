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Аналітики з Волл-стріт спрогнозували ціну акцій Nvidia на 2025 рік

01.12.2024 10:00
Ольга Деркач
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Акції Nvidia закрились на рівні 135,34$, причому під час внутрішньоденних торгів акції ненадовго впали до 132,08$, але до кінця сесії їм вдалось дещо відновитись

Аналітики з Волл-стріт спрогнозували ціну акцій Nvidia на 2025 рік

Аналітики з Волл-стріт спрогнозували ціну акцій Nvidia на 2025 рік Фото: freepik.com

Незважаючи на цей невеликий відскок, Nvidia намагається зберегти динаміку і зараз знаходиться біля нижньої межі свого нещодавнього торгового діапазону.

За поточною оцінкою, співвідношення ціни до прибутку (P/E) Nvidia становить 61x. Цікаво, що це збігається з відносною оцінкою, яка спостерігалася, коли Nvidia торгувалася лише на рівні $15 у 2021 році.

Форвардне співвідношення P/E, яке зараз становить 30,9x, свідчить про те, що інвестори залишаються впевненими у здатності Nvidia забезпечити стабільне зростання прибутку в найближчі роки.

Протягом останнього місяця акції Nvidia торгувалися в діапазоні від $131,80 до $152,89, що є досить широким діапазоном. Зараз акції Nvidia, що торгуються біля нижньої межі, наближаються до критичних рівнів підтримки між $131,60 і $135,33, підкріплених ключовими трендовими лініями і ковзаючими середніми.

З іншого боку, опір очевидний між $147,64 і $148,89, діапазон, який акції повинні подолати, щоб відновити висхідний імпульс.

Хоча NVDA все ще торгується в межах верхньої частини свого 52-тижневого діапазону, він помітно відстає від ширшого індексу S&P 500, який наближається до нових максимумів.

Цікаве по темі: Чи варто купувати акції Nvidia у 2025 році

Відкат ціни акцій Nvidia збігається зі зростанням геополітичних побоювань і можливістю введення нових обмежень на експорт напівпровідників до Китаю з боку США. Повідомлення про те, що виконавчий віце-президент Nvidia Джей Пурі зустрівся з віце-міністром торгівлі Китаю Ван Шоувеном, додали спекуляцій на ринку.

Зустріч підкреслила залежність Nvidia від Китаю як основного ринку, водночас викликавши занепокоєння щодо впливу подальших торговельних обмежень.

Незважаючи на ці короткострокові проблеми, довгострокові перспективи Nvidia залишаються сильними. Як домінуючий гравець у галузі штучного інтелекту, ігор та технологій для центрів обробки даних, компанія має всі можливості для того, щоб скористатися світовими тенденціями зростання.

Волл-стріт очікує, що у 2025 році Nvidia досягне вражаючого зростання доходів на 54% завдяки стрімкому зростанню попиту на її чіпи для штучного інтелекту та збереженню імпульсу на основних ринках збуту.

Аналітики з Волл-стріт зберігають оптимізм щодо майбутнього Nvidia. Консенсус-прогноз 12-місячної ціни становить $175,00, що означає зростання на 29,3% від поточного рівня. Найбільш оптимістично налаштовані аналітики прогнозують ціну до $220,00, в той час як найбільш консервативні оцінюють акції на рівні $135,00, що практично відповідає їхній поточній ціні.

Серед 44 аналітиків, які слідкують за Nvidia, 40 рекомендують «купувати», четверо — «тримати», і жоден не рекомендує «продавати».

Хоча геополітична невизначеність і волатильність ринку створюють короткострокові ризики, багато аналітиків вважають поточну ціну Nvidia привабливою точкою входу для довгострокових інвесторів.

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За матеріалами: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїКомпаніїСвітНовини
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