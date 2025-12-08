Кити ставлять на зростання цієї криптовалюти, поки ринок відновлюється

close-btn
08.12.2025 20:20
Микола Деркач

Великі криптоінвестори активно займають позиції в Ethereum (ETH), тоді як ширший ринок цифрових активів демонструє перші ознаки стабілізації після нещодавнього падіння

Фото: chatgpt.com

Онечейн дані показують, що кілька ETH-китів відкрили значні лонг-позиції. Вони сукупно акумулювали понад 136 000 ETH, а їхня сумарна експозиція перевищила $500 млн. Це може вказувати на відновлення довіри до другої за капіталізацією криптовалюти.

Зокрема, один неназваний великий гаманець утримує лонг-позиції в ETH на суму понад $169 млн. Інший додав приблизно $194 млн, а третій відкрив позицію на суму понад $62 млн.

Цей відновлений попит узгоджується із загальним ритмом ринку. Ethereum також підтримують нещодавні оновлення масштабованості, спрямовані на зниження комісій та збільшення пропускної здатності Layer-2. Актив утримується вище ключового рівня $3 000, що підкреслює його стійкість на тлі нещодавньої слабкості ринку.

Накопичення з боку китів може сигналізувати про очікування середньострокового зростання ціни та впевненість у тому, що основна частина спаду вже позаду. Історично, якщо такі позиції зберігаються, за ними часто слідує ліквідність — її підтягують роздрібні та маржинальні трейдери, які реагують на потоки від китів.

Водночас послаблення макротиску додатково підтримує тренд: очікування нижчих ставок і поліпшення настроїв щодо ліквідності зміцнюють ризикові активи. ETH зберігається у стабільному торговому діапазоні, а прогнози вказують на потенціал зростання, якщо імпульс не згасне.

Читайте також: Фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Ризики обвалу ціни ETH

Водночас інші потоки можуть свідчити про ризики. 8 грудня BlackRock внесла сукупно 24 791 ETH на суму приблизно $78,3 млн на Coinbase Prime. Це може означати, що активи опинилися на біржовій платформі, де технічно можливе виконання продажу.

Якщо Coinbase почне виводити таку кількість ETH на ринок через продаж, це безпосередньо нівелюватиме поточні тенденції накопичення та може зламати короткостроковий бичачий імпульс — особливо з огляду на те, що ліквідність ще відновлюється після спаду.

Аналіз ціни Ethereum

Станом на момент написання матеріалу Ethereum торгувався на рівні $3 140, додавши 3,5% за останні 24 години. У тижневому вимірі ETH зріс більш ніж на 11%.

Наразі головне завдання активу — втримати підтримку на рівні $3 000, яка зараз виступає базою для потенційного руху в бік опору на рівні $3 500.

За матеріалами finbold.com.

