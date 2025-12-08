Фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Уся увага цього тижня прикута до засідання Федеральної резервної системи США (ФРС) 10 грудня, адже виходять додаткові звіти щодо ринку праці — щоб ФРС встигла розібрати дані цього року

Крипторинки протягом вихідних трималися стабільно, за винятком ще одного невеликого «сплеску» через маніпуляції з плечем.

Волатильність може зрости, але зниження ставки на 0,25 відсоткового пункту на головній події тижня — засіданні Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) з монетарної політики — ринки здебільшого вже заклали в ціни.

Цього тижня небагато економічних даних, але є кілька моментів, за якими варто стежити.

Економічні події 8–12 грудня

У вівторок, 9 грудня, опублікують звіти про кількість відкритих вакансій за вересень і жовтень, а в четвер, 11 грудня, — дані про первинні заявки на допомогу з безробіття. Вони дають чітке уявлення про стан ринку праці США — одного з ключових мандатів ФРС під час ухвалення рішень з монетарної політики.

У середу, 10 грудня, центробанк США оголосить рішення щодо монетарної політики. Очікується, що ставку знизять на 0,25 відсоткового пункту — до 3,5%–3,75%. За даними інструмента CME FedWatch Tool, імовірність такого сценарію зараз становить 88,4%.

ФРС також оприлюднить квартальний Summary of Economic Projections, який може підказати, скільки знижень ставки очікують наступного року. Ринки закладають у ціни федеральну ставку на рівні близько 3% до грудня 2026 року — значно агресивніший цикл пом’якшення, ніж той, який нині прогнозує сам центробанк.

Оскільки інфляція сповільнюється, а зростання залишається відносно стійким, настрої наприкінці року загалом позитивні. Водночас певна невизначеність щодо торговельних тарифів, споживчого попиту та політики ФРС все ще зберігається — і це може змушувати інвесторів діяти обережніше.

Ф’ючерси на американські акції залишалися стабільними після ще одного сильного тижня на Волл-стріт, тоді як крипторинки також майже не змінилися.

Загальна капіталізація ринку наприкінці неділі, 7 грудня, трохи підросла й досягла $3,18 трлн після ще одного, схоже, маніпулятивного «змиву» позицій, який зачепив і лонги, і шорти.

Біткоїн пішов нижче, опускаючись під $88 000 під час недільних торгів, але згодом відскочив і двічі повертався до $91 500 протягом наступних годин. Наразі актив тримається біля $91 600, але вище цього рівня стикається з потужним опором.

Ethereum повторив рух: коротко падав нижче $3 000, після чого відскочив і на момент написання знову закріпився біля $3 100.

Джерело: CryptoPotato.